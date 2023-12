Fusion nucléaire : qu'est-ce que le JT-60SA, ce réacteur qui suscite l'espoir ?

Le JT-60SA, un réacteur expérimental de fusion nucléaire issu d'un travail de collaboration entre le Japon et l'Union européenne, a été inauguré ce vendredi 1er décembre.

Un projet nippo-européen qui suscite beaucoup d’espoirs. Ce vendredi 1er décembre, un réacteur expérimental de fusion nucléaire, le JT-60SA, a été inauguré au Japon. Cette machine, également surnommée «tokamak», est «le résultat d'une collaboration entre plus de 500 scientifiques et ingénieurs et plus de 70 entreprises en Europe et au Japon», a souligné Sam Davis, le responsable adjoint du JT-60SA.

EU and Japan have today inaugurated the most advanced tokamak-type fusion reactor in the world - JT-60SA. Both sides reaffirmed their cooperation in international effort to develop fusion energy, inc thru #ITER and the Broader Approach activities. https://t.co/CTrDqw0Y8T pic.twitter.com/ewOsXKHLaA

— Energy4Europe (@Energy4Europe) December 1, 2023