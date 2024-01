Mission spatiale LISA : comment l'ESA va-t-elle s'y prendre pour «capturer les ondes gravitationnelles» ?

Ce jeudi 25 janvier, l'Agence spatiale européenne a donné son feu vert pour une nouvelle mission, destinée à capturer pour la première fois des ondes gravitationnelles depuis l'espace.

Semblables à des ondulations de l'eau à la surface d'un étang, les ondes gravitationnelles sont d'infimes déformations de l'espace-temps. Dans l'espoir de les capturer pour la première fois depuis l'espace, l'Agence spatiale européenne (ESA) a donné ce jeudi 25 janvier son feu vert à la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna).

Le lancement de cette dernière est prévu pour 2035, sur une fusée Ariane 6. Elle consistera à installer un observatoire spatial, l'interféromètre, à quelque 50 millions de kilomètres de la Terre.

Ce dernier sera composé de trois satellites formant un triangle équilatéral, et qui échangeront des faisceaux laser sur 2,5 millions de kilomètres de distance, soit plus de six fois la distance Terre-Lune. Le rôle de l'interféromètre sera de capter avec une sensibilité inégalée les ondes gravitationnelles qui déformeront les faisceaux laser.

Closer to home, in our own galaxy, #LISA will detect many merging pairs of compact objects like white dwarfs or neutron stars.





By pinpointing their position and distances, LISA will further our grasp of the structure of the #MilkyWay, building upon the findings from @ESAGaia pic.twitter.com/3NkDqkoQHd

— ESA Science (@esascience) January 25, 2024