Punaises géantes «mordeuses d'orteils» : ce que l'on sait de cet insecte qui se développe en Méditerranée

Depuis plusieurs semaines, la punaise «Lethocerus patruelis», plus communément appelée la «mordeuse d’orteil», se répand en Méditerranée. Pouvant atteindre jusqu'à 12cm, celle-ci inquiète les autorités.

Elles prolifèrent de plus en plus en mer Méditerranée. Pouvant mesurer jusqu’à 12cm, les punaises géantes, surnommées les «mordeuses d’orteils», sont de plus en plus reconnues par des nageurs, épouvantés par leur taille.

Cet insecte, qui mesure en moyenne 7 centimètres, peut se montrer particulièrement agressif, allant jusqu’à mordre s’il se sent attaqué. Sa morsure peut s’avérer extrêmement douloureuse. Apparue à Chypre en 2020, la punaise vit dans des eaux stagnantes et calmes, comme celles des étangs par exemple.

Massive bug sighted: keep your toes out of the water | Cyprus Mail https://t.co/COzBxMwZ6b — Cyprus Mail (@cyprusmail) March 20, 2024

Selon nos confrères de Géo, la mordeuse d’orteil serait en train d’envahir la Méditerranée, se faisant remarquer en Italie, en Grèce, en Turquie et dans les Balkans.

Selon des scientifiques, ces insectes, probablement originaires du Moyen-Orient, sont bercés par les courants marins, au risque prochainement d’être aperçus sur les côtes françaises ? Les baigneurs sont invités à faire preuve d’une grande vigilance.