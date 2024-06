Espace : des astronautes bloqués dans l’ISS, à cause d’un problème du Starliner de Boeing

Le retour sur Terre de deux astronautes américains est encore retardé. En cause, des fuites d'hélium et des problèmes de propulseurs qui continuent d'affecter la capsule spatiale Starliner de Boeing.

Pas de retour avant le 26 juin, ont annoncé les responsables de la Nasa et Boeing. Les astronautes américians Butch Wilmore et Suni Williams, arrivés à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) le 6 juin par le vaisseau Starliner, devraient encore rester quelques jours dans les étoiles.

En effet, la Nasa et Boeing jouent les prolongations. En cause, des fuites d'hélium et des difficultés concernant plusieurs propulseurs du Starliner, conçu par Boeing. Initialement, les astronautes ne devaient rester que huit jours dans la station, avant de redescendre sur Terre à l'aide de la capsule spatiale. Le retour avait été décalé une première fois pour le 18 juin.

un retour repoussé pour la deuxième fois

«Nous voulons que nos équipes bénéficient d'un peu plus de temps pour vérifier les données, faire des analyses et s'assurer que nous sommes vraiment prêts à rentrer», a expliqué Steve Stich de la Nasa. De son côté, Boeing affirme que les propulseurs ont maintenant «un bon niveau de performance» et que les fuites d'hélium «sont stabilisées et moins importantes»

Starliner avait décollé de la Floride (États-Unis) le 5 juin, après des années de retard et de nombreux reports de dernière minute. Cette toute première mission du vaisseau avec un équipage, vise à démontrer que le véhicule de Boeing est sécurisé pour de futures opérations de taxi spatial.

En 2014, la Nasa avait commandé à Boeing et SpaceX - l'entreprise du milliardaire Elon Musk - deux véhicules permettant d'écheminer des astronautes jusqu'à l'ISS. Si SpaceX est rapidement devenue l'une des compagnies privilégiée par la Nasa, Boeing doit encore faire ses preuves.

Le Starliner devrait quitter l'ISS le 26 juin à 4h10 (heure française), pour réaliser son atterrissage dans le sud-ouest des États-Unis, dans le Nouveau-Mexique.