Archéologie : qu’est-ce que «le sifflet de la mort», cet instrument aztèque capable d’avoir un puissant impact sur le cerveau ?

Découverte majeure dans le monde de l’archéologie. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Communications Psychology le 11 novembre dernier, a examiné l’effet des sons émis par les «sifflets de la mort», des petits instruments aztèques en argile et taillés en forme de crâne humain, sur le cerveau. Et le résultat est sans appel : «Le son, perçu comme un mélange de voix, de cri et de technologie, déclenche un traitement affectif» chez les individus.

Concrètement, ces sons activent des zones spécifiques du cerveau, liées à la compréhension des émotions, mais également d'autres zones liées à la cognition. Décrits comme «effrayants» et «répulsifs» par les volontaires européens de l'étude, ces sons agissent sur leur cerveau, qui les perçoit à la fois comme naturels et artificiels, déclenchant une confusion chez les individus. Un résultat qui permet aux scientifiques d'émettre plusieurs hypothèses concernant l'utilisation de ces objets. Le mystère de l'utilisation du sifflet de la mort aztèque Le sifflet de la mort est découvert pour la première fois en 1999 lors de fouilles au temple de Quetzalcóatl à Tlatelolco dans la ville de Mexico, connu pour les sacrifices humains que réalisaient les Aztèques. Ce peuple amérindien, présent au Mexique entre le XIIIe et le XVIe siècle, pratiquait des rituels funéraires, principalement d'esclaves et de prisonniers de guerre, dans un temple au sommet d'une pyramide. À Tlatelolco, les scientifiques découvrent le squelette sans tête d'un homme d'une vingtaine d'années, qui tient dans sa main un petit objet en céramique avec une forme de crâne humain. À l'époque, les chercheurs croient à une simple décoration. Ce n'est que 15 ans plus tard que l'un d'entre eux découvre qu'il s'agit en réalité d'un sifflet, après avoir soufflé dedans accidentellement. L'archéologue Roberto Velázquez Cabrera lui donnera le nom de «sifflet de la mort» en raison du bruit strident émis par l'objet. En raison de leurs découvertes fréquentes dans les mains de victimes de sacrifices, les scientifiques émettent l'hypothèse d'une utilisation à des fins de cérémonies mortuaires. Le son émis par le sifflet de la mort pourrait rappeler les vents de Mictlan, royaume des morts aztèque censé recevoir les individus sacrifiés. Autre élément mis en lumière par les chercheurs : la similitude entre le son du sifflet et les cris d'hommes. Le son produit par ce petit objet ressemblerait étrangement aux cris de peur d'hommes, ce qui aurait d'autant plus inspiré la terreur chez les victimes de sacrifices.