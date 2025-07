Séisme de magnitude 8,8 en Russie : qu'est-ce que l'échelle de Richter ?

Mise sur le devant de la scène à chaque séisme majeur, l'échelle de Richter est utilisée afin de mesurer la magnitude des tremblements de terre, à l'image de celui qui a frappé la Russie ce mercredi 30 juillet.

C’est l’expression qui revient le plus à chaque séisme majeur à travers la planète. Alors que la Russie a été frappée par un important tremblement de terre ce mercredi 30 juillet, la magnitude de ce dernier a été mesurée à 8,8 sur la célèbre échelle de Richter. Mais d’où vient ce nom et que représente cette échelle ?

Nommée d'après le sismologue américain Charles Francis Richter, il s’agit d’une échelle permettant de classer les séismes par intensité en mesurant l’énergie sismique dégagée par ces derniers lors de la rupture de la faille.

Comme le rappelle l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, «cette mesure correspond à un type de magnitude appelée magnitude locale (Ml) et qui n'est en fait valable que pour des séismes proches des instruments qui les mesurent et sous certaines conditions».

Allant de 1, pour un séisme à peine ressenti par les humains, à 9, voire plus, pour un séisme dévastateur, l’échelle de Richter suit une logique logarithmique par 10 : un séisme de niveau 8 est 10 fois plus puissant qu’un séisme de niveau 7, et 100 fois plus puissant qu’un séisme de niveau 6.

populaire chez les médias et le grand public

Sans limite maximale, l’échelle de Richter, qui a remplacé l’échelle de Mercalli dans l’évaluation des forces d’un séisme, a permis d'estimer le séisme de 1960 à Valdivia (Chili) à une magnitude de 9,5, Soit le niveau le plus haut jamais atteint.

Si elle reste populaire auprès du grand public et des médias, l’échelle de Richter manque cependant de précision pour les séismes avec une magnitude supérieure à 6, car elle servait initialement à mesurer les séismes de la région californienne qu’étudiait Charles Francis Richter.

D’autres mesures sont utilisées par les scientifiques afin de classifier les séismes et leur magnitude à l’image de l’échelle de la magnitude du moment, qui mesure l’énergie totale libérée par un séisme.