On sait enfin pourquoi la Grande Peste s'est propagée aussi vite en Europe

Des scientifiques de la revue Communications Earth & Environment ont établi un lien entre l'éruption d'un volcan, les activités commerciales et la propagation de la peste noire qui aurait fait 25 millions de victimes en Europe au Moyen-Âge.

Si les origines de la Grande Peste (1347-1352) ont été identifiées il y a maintenant plusieurs années, une question demeurait. Comment cette maladie aussi appelée la «peste noire», qui aurait fait environ 200 millions de victimes dans le monde, s'est propagée aussi rapidement et violemment en Europe à la seconde moitié du XIVe siècle ? Des scientifiques de la revue Communications Earth & Environmentont planché sur le sujet.

Selon leurs recherches publiées jeudi 4 décembre, l'arrivée de la Grande Peste sur le continent aurait été précipitée par une éruption volcanique survenue en 1345, qui aurait provoqué un dérèglement climatique. Il est pour le moment, impossible de savoir où s'est produite cette catastrophe naturelle mais une chose est sûre : les cendres et les gaz éjectés à la suite de cette éruption ont conduit à chute drastique des températures en Europe.

Les scientifiques en sont arrivés à cette conclusion en analysant les cercles visibles à l'intérieur des troncs de milliers d'arbres sur le continent. La présence d'anneaux bleus successifs démontre que les étés ont été froids entre 1345 et 1347, dates à laquelle la peste noire a commencé à se répandre en Europe.

lorsque le commerce tourne au drame

Ces baisses de températures ont entraîné de mauvaises récoltes dans les régions méditerranéennes. Pour éviter de mourir de faim, les cités italiennes comme Venise, Pise et Gênes ont été contraintes d'importer des céréales produites aux environs de la mer noire. Ces échanges ont, sans le savoir, favoriser la propagation des bactéries en Europe.

«Pendant plus d'un siècle, ces puissantes cités italiennes ont établi des routes commerciales à travers la Méditerranée et la mer Noire pour lutter contre la famine. Finalement, ces routes ont conduit à une catastrophe bien plus grave», constate le Dr Martin Bauch, directeur de la recherche.

Cette étude permet de rappeler comment une catastrophe naturelle, la famine ou des échanges commerciaux peuvent devenir le nid de maladies.

La peste noire est apparue pour la première fois en Asie centrale, à partir d'une bactérie Yersinia pestis transmise par des puces liées aux rongeurs. En Europe, 25 millions de personnes auraient succombé de cette maladie.