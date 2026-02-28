«Un phénomène rare» : comment sera-t-il possible d’observer l’alignement de 6 planètes ce samedi ?

Six des huit planètes qui composent le système solaire seront parfaitement alignées dans le ciel, ce samedi 28 février. Un phénomène «rare» qui sera observable à l’oeil nu. Voici comment faire.

C’est une occasion à ne pas rater. Un phénomène astronomique rare va se produire ce samedi 28 février 2026 : l’alignement dans le ciel de six des huit planètes du système solaire (Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune).

Pour ne pas rater cet événement, les astrophysiciens conseillent d'appliquer les techniques classiques d'observation céleste : s'éloigner le plus possible de toute pollution lumineuse (notamment les zones urbaines), trouver un lieu avec une vue dégagée et utiliser des jumelles. Il faudra également espérer une «nuit claire».

D'après la Nasa, le phénomène sera le plus intense et facilement visible trente minutes après le coucher du soleil, qui aura lieu à 18h32 à Paris. L’idéal est de se servir d'une application de localisation des planètes pour pouvoir les trouver facilement.

D'autres alignements observables en 2026

Si vous préférez faire sans, il faudra chercher des constellations pour voir ces planètes, notamment celle des Poissons où l'on pourra admirer Vénus et Saturne. Dans la constellation du Taureau, vous trouverez Uranus, et chez les Gémeaux, Jupiter.

À noter que d'autres alignements de planètes auront lieu au cours de l'année 2026, mais ils seront beaucoup moins spectaculaires. En avril, on verra seulement quatre planètes (Saturne, Mars, Mercure et Neptune), puis trois en juin.