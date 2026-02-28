«Une parade planétaire» : quel est ce phénomène rare qu’il sera possible d’observer ce samedi ?

Ce samedi 28 février, plusieurs planètes voisines à la Terre seront alignées dans le ciel et visibles à l'œil nu. Sur les 8 planètes que compte le système solaire, six seront observables. Un événement à ne pas manquer.

Une rareté astronomique. Samedi 28 février, pas moins de 6 planètes seront alignées face à la Terre. Les astrophysiciens parlent d'une «rare parade planétaire». Pour la contempler dans des conditions optimales, il existe quelques conseils à suivre.

«Les parades planétaires sont un phénomène astrophysique observable, tangible et passionnant», a lancé Darryl Seligman, professeur d'astronomie à l'Université d'État du Michigan, interrogé par le média américain du Washington Post. A l'occasion de cet alignement «large» (de plus de 5 planètes), Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune seront placés sur une seule et même trajectoire, face à notre planète .

Mercure, Vénus, Saturne et Jupiter visibles à l'œil nu

Selon les informations de la Nasa , à l'occasion de cet alignement très attendu, qui est observable dans le ciel depuis le début la semaine du 23 février, les planètes Mercure, Vénus, Saturne et Jupiter seront visibles à l'œil nu. En ce qui concerne Uranus et Neptune, qui feront également partie du tableau céleste, il faudra compter sur «un instrument optique».

Pour observer le phénomène, les astrophysiciens conseillent au grand public d'appliquer les conseils classiques d'observation céleste : s'éloigner le plus possible de toute pollution lumineuse (notamment les zones urbaines), trouver un lieu avec une vue dégagée et utiliser des jumelles, notamment pour contempler les planètes plus faibles. Il faudra également espérer une «nuit claire», comme le rappelle Darryl Seligman.

D'après la Nasa, le phénomène sera le plus intense et facilement visible ce samedi 28 février, 30 minutes après le coucher du soleil, qui aura lieu à 18h32 à Paris, ce jour.

Pour parfaitement suivre ce balais planétaire, notamment pour les non-initiés, une application dédiée, appelée «Star Walk 2», permet de transformer son téléphone mobile en véritable planétarium et de repérer en temps réel les étoiles, constellations et satellites, avec précision.

Pour la prochaine parade planétaire, rendez-vous dans 14 ans

Selon Star Walk, le prochain alignement «large» aura lieu le 8 septembre 2040. Pour l'alignement complet le plus proche, il faudra attendre le 19 mai 2161, selon les calculs des chercheurs.

© Starwalk

Un alignement peut compter moins de six planètes. Il est alors moins rare. En cas d'alignement de 3 planètes, on parle de «mini» phénomène. Pour 4 planètes, il est «petit», puis il est «large» pour 5 ou 6 planètes et enfin, avec 7 d'entre elles, il est dit «grand» ou «complet».

© Starwalk

Malgré leur configuration particulière, les planètes ne sont pas réellement alignées lors d'une parade planétaire. Il s'agit simplement d'une illusion d'optique qui se produit lorsque ces astres apparaissent simultanément dans le ciel.