Des mystérieuses créatures découvertes dans les abysses du Pacifique

Des scientifiques ont découvert plusieurs espèces inconnues dans les abysses du Pacifique, à plus de 10 kilomètres sous la surface. Une découverte réalisée après plusieurs expéditions menées dans certaines des zones les plus profondes et inexplorées de la planète.

On pensait ces endroits totalement inhabitables. Trop profonds, trop froids et trop sombres. Cependant, des scientifiques ont récemment découvert plusieurs créatures inconnues dans les abysses du Pacifique.

La découverte a été faite à plus de 10 kilomètres sous la surface, dans plusieurs fosses situées à l’ouest du Pérou. D’après une étude publiée dans la revue Science, les chercheurs seraient tombés sur un véritable écosystème vivant là où, pendant longtemps, on imaginait surtout un vide abyssale.

Entre 2020 et 2024, une vingtaine de scientifiques sont descendus à plusieurs reprises dans les profondeurs du Pacifique à bord du submersible chinois Fendouzhe.

Breaking records together! In a joint scientific expedition, the Chinese Academy of Sciences (CAS) and Indonesia's National Research and Innovation Agency reached a depth of 7,178 meters in the Java Trench, using the manned deep-sea submersible "Fendouzhe". pic.twitter.com/hTLmSLF3wY — Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) March 24, 2024

Presque une centaine de plongées ont été effectuées dans les fosses des Mariannes et des Kermadec, considérées comme les zones les plus profondes de la planète.

Des créatures fascinantes

Accrochées à des roches et dans le noir complet, des dizaines d’espèces vivaient là malgré une pression énorme. Un poids presque inimaginable. À titre d'exemple, la pression ressentie à 10.000 mètres de profondeur serait équivalente au poids d’environ 300 éléphants posés sur une seule personne. On imagine donc avec un brin d'admiration l'adaptabilité de ces minuscules créatures.

En remontant les prélèvements puis en les analysant, les chercheurs ont identifié 32 espèces appartenant à six grands groupes biologiques différents. La plupart n’avaient encore jamais été observées.

D’après le professeur Peng Xiaotong, l’un des auteurs de l’étude publiée dans la revue, quatre nouvelles espèces «de taille millimétrique» ont été découvert par les scientifiques. Certains ressemblaient à de petits vers transparents, d’autres à des filaments ou à de mini structures en forme d’éventail.

Et pourtant, ces créatures survivent là-dessous. Dans un froid extrême. Sans lumière. En se nourrissant simplement de matière organique présente dans les profondeurs.

Parmi les découvertes, les chercheurs ont également évoqué aussi une nouvelle famille de foraminifères, des micro-organismes marins unicellulaires, ainsi qu’une nouvelle famille de bryozoaires, de petits animaux vivant en colonie.

La preuve que même aujourd’hui, les océans cachent encore des zones quasiment inexplorées.