Conjonction de Vénus et Jupiter : quand et comment observer ce spectacle nocturne en juin ?

Les deux planètes du système solaire, Vénus et Jupiter, seront visibles de manière très proches depuis la Terre durant le mois de juin. Voici quand.

Avis aux amateurs d'astronomie. La conjonction de Vénus et Jupiter sera particulièrement visible depuis la Terre durant le mois de juin.

Depuis la perspective de la Terre, ces deux astres se rapprocheront l'un de l'autre jusqu'au 9 juin, jour où ils seront le plus proche. Selon le site Stelvision, l'écartement entre les deux planètes ne sera que de 3°.

Comment observer une conjonction ?

Afin de maximiser ses chances d'observer une conjonction entre deux astres, voici quelques conseils.

Tout d'abord, il faut essayer de trouver un lieu où la pollution lumineuse est limitée, voire inexistante. Il faut s'assurer ensuite que des nuages n'occultent pas le ciel. Et enfin, munissez vous de jumelles ou d'un télescope.