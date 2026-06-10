De l’ADN de mammouth retrouvé dans des terriers de rongeurs au Canada, un trésor inespéré pour les scientifiques

D'après une étude publiée ce mardi 9 juin, des scientifiques ont découvert un immense trésor d'ADN ancien provenant de mammouths laineux, aujourd'hui disparus, dans des excréments d'écureuils conservés dans le pergélisol canadien.

Un trace de l'évolution retrouvée... dans des excréments. Une étude publiée le 9 juin dernier dans la revue «Nature Communications» rapporter que des traces d'ADN ancien ont été découvert dans des excréments d'écureuils

Cet ADN ancien de mammouth, conservé dans des terriers hermétiquement clos, remonte à entre 700.000 et 3.000 ans, et offre un aperçu rare de l'évolution au fil des millénaires dans le Yukon, vaste territoire sauvage au nord-ouest du Canada.

En plus de l'ADN de mammouth laineux, les chercheurs ont également découvert du matériel génétique provenant de loups, de bisons, de chevaux, d'un guépard et de centaines de plantes.

Une découverte inattendue

Au départ, les scientifiques pensaient seulement étudier le microbiome de l'écureuil avant de découvrir une «biodiversité d'organismes vraiment surprenante», a expliqué Tyler Murchie, chercheur en paélogénomique à l'Université McMaster et principal auteur de l'étude. Et ce, grâce au «comportement naturel d'archiviste» de ces rongeurs : en effet, les spermophiles arctiques sont seulement actifs quatre mois dans l'année et passent le reste du temps à hiberner.

Durant cette courte période d'activité, les écureuils mangent et bourrent ainsi leurs terriers de noix, graines, feuilles, os, fourrure et de tout ce qu'ils trouvent. Mais avec le temps, la montée du pergélisol a définitivement scellé certains terriers, créant une capsule temporelle parfaitement conservée.

Grâce à cette trouvaille, les scientifiques ont pu reconstituer 18 génomes mitochondriaux, dont ceux de six mammouths laineux ayant vécu à différentes époques.