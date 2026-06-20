Eclipse totale de soleil : comment s'assurer que les lunettes pour l'observer sont aux normes

Le 12 août prochain, une éclipse solaire sera visible depuis la France. Ce phénomène ne doit jamais être observé à l’œil nu, au risque de provoquer de graves lésions oculaires. Pour profiter du spectacle en toute sécurité, il est essentiel de choisir des lunettes spécialement conçues pour l’observation solaire.

Le rendez-vous est pris : le 12 août prochain, une éclipse solaire totale sera visible dans le ciel français. Ce phénomène rare pourra être observé au coucher du soleil et attirera, à coup sûr, votre regard. Pour admirer ce spectacle sans danger, il est indispensable de protéger ses yeux avec un équipement spécialement adapté à l’observation du Soleil.

Vérifiez la norme ISO 12312-2:2015

Pour cela, munissez-vous de lunettes de protection conformes à la norme internationale ISO 12312-2:2015.

Les modèles certifiés doivent également comporter un marquage «CE», signe que l'équipement est conforme aux exigences européennes en matière de sécurité. Avec une forte opacité, elles réduisent à 99 % la luminosité du Soleil et bloquent entièrement les rayonnements infrarouges et ultraviolets nocifs.

Les lunettes conformes à la norme internationale ISO 12312-2:2015 pourront être disponibles auprès de vendeurs reconnus tels que les opticiens, les boutiques spécialisées ou les pharmacies, pour quelques euros seulement. Pensez à bien vérifier l’homologation inscrite sur les branches des protections oculaires.

ne réutilisez pas d’anciennes lunettes

«Attention, il faut utiliser des lunettes qui ne sont pas trop vieilles, car leurs capacités filtrantes ont pu diminuer avec le temps ou ont été abîmées», indique sur son site la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal. Si vous portez des lunettes de vue, ajoutez le modèle pour éclipse par-dessus.

bannissez les lunettes de soleil classiques

Les lunettes de soleil classiques ne peuvent, en revanche, pas être utilisées. Bien que celles-ci fonctionnent contre les rayons ultraviolets, elles ne sont pas efficaces contre le rayonnement infrarouge. Elles ne pourront donc pas protéger efficacement l’œil.

Sous certaines conditions, les casques filtres utilisés par les soudeurs peuvent, eux, fonctionner. Attention tout de même : celui-ci devra être de classe de protection 14 avec un verre de teinte adaptée qui s’obscurcit automatiquement.

n'Observez jamais à l’œil nu

L’observation du Soleil sans équipement homologué, même lors d’une éclipse totale, expose la cornée et la rétine à des brûlures causées par les rayons infrarouges et ultraviolets, même en cas d’exposition très brève de quelques secondes.

Si les lésions de la cornée sont réversibles en quelques jours, celles de la rétine peuvent entraîner une grave altération de la vue : baisse de la vision centrale, de la perception des couleurs ou encore des déformations visuelles ou des taches sombres dans le champ de vision. Les personnes les plus exposées peuvent, dans le pire des cas, perdre la vue.