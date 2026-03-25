Jardin : ce puissant nettoyeur Stanley à prix réduit est la solution pour une terrasse impeccable ce printemps

Le nettoyeur haute pression Stanley SXPW19BX est en promotion sur Amazon : il passe à 129,11 € au lieu de 144,90 €. Un bon plan pour équiper votre extérieur à petit prix, avec un appareil efficace, polyvalent et bien noté.

Ce qu’il faut retenir sur cette offre Stanley

Prix remisé : 129,11 € au lieu de 144,90 €

Réduction immédiate de 11 %

Marchand : Amazon

Produit adapté au nettoyage extérieur et automobile

Offre en cours sans indication de durée, stock disponible

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Un appareil puissant et bien équipé pour le nettoyage au quotidien

Avec ses 150 bars de pression, son moteur de 1900 W et un débit de 440 l/h, le Stanley SXPW19BX fait partie des références solides pour l’entretien des surfaces extérieures et des véhicules. Conçu pour un usage domestique intensif, il s’attaque sans peine aux mousses incrustées, aux traces de pollution ou aux salissures de terrasse.

Ce modèle est livré avec un large éventail d’accessoires : brosse fixe, patio cleaner, buse à jet réglable, rotabuse, canon à mousse ou encore lance haute pression. Une combinaison qui permet de varier les usages sans changer d’équipement. Son flexible de 6 mètres offre également une bonne amplitude de mouvement, idéale pour travailler sans contraintes.

Le tout repose sur une structure compacte et bien pensée, avec poignée ergonomique, roues en caoutchouc, et porte-accessoires intégré pour garder tout à portée de main après chaque utilisation.

Une solution idéale pour terrasses, escaliers et véhicules

Vous en avez assez de frotter à la main les joints de votre terrasse ou les jantes de votre voiture ? Le Stanley SXPW19BX a été pensé pour faciliter ce type d’entretien fastidieux. La buse à jet réglable permet de moduler la puissance en fonction du support, pour passer sans danger des dalles en pierre aux vitres ou au mobilier de jardin. La rotabuse et le patio cleaner éliminent efficacement la saleté incrustée sur les grandes surfaces. Quant à la brosse fixe, elle est parfaite pour un lavage doux de la carrosserie ou des équipements sensibles.

Le modèle est aussi compatible avec un système auto-amorçant si vous ne disposez pas de raccordement direct à l’eau. Pratique pour les jardins éloignés des points d’eau ou en vacances.

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Une promotion signée Amazon à ne pas manquer

Proposé à 129,11 € au lieu de 144,90 €, le Stanley SXPW19BX bénéficie d’une remise immédiate de 11 % chez Amazon. Une belle opportunité de s’équiper avec un nettoyeur haute pression fiable, complet et apprécié par les utilisateurs.