Robot tondeuse Segway Navimow : 35 % de réduction pour une pelouse impeccable sans effort

Offre de Printemps sur Amazon : le robot tondeuse Segway Navimow i105E avec Garage S est à 649 € au lieu de 998 €. Une belle opportunité de préparer votre jardin pour les beaux jours, avec un appareil intelligent et sans fil, idéal pour les surfaces jusqu’à 600 m².

À retenir sur l’offre Navimow

Offre de Printemps chez Amazon jusqu’au 16 mars 2026

649 € au lieu de 998 €, soit 35 % de remise

Robot tondeuse sans fil périphérique avec garage inclus

Convient aux jardins jusqu’à 600 m² avec cartographie IA

Navigation précise RTK+Vision, contrôle via application

EN SAVOIR PLUS

Un robot tondeuse autonome qui s’adapte à tous les jardins

Le Segway Navimow i105E avec son Garage S se distingue par sa capacité à fonctionner sans fil périphérique. Grâce à la technologie RTK+Vision, ce robot propose une tonte ultra-précise, même dans les configurations complexes comme les passages étroits ou les zones ombragées.

Son système EFLS 2.0, combinant positionnement satellite et vision embarquée, offre un repérage centimétrique de votre terrain. La cartographie assistée par intelligence artificielle permet au robot de détecter automatiquement les bordures du jardin et de tracer une limite virtuelle directement depuis votre smartphone, sans aucune installation contraignante.

Pensé pour des surfaces de 500 à 600 m², il prend soin de votre pelouse avec un moteur silencieux, un disque à trois lames et une hauteur de coupe ajustable manuellement. Résultat : un gazon net, uniforme et entretenu sans effort.

DÉCOUVRIR LA PROMO

Une aide précieuse au quotidien pour entretenir le jardin

Imaginez ne plus devoir sortir la tondeuse tous les week-ends. Avec le Navimow i105E, la tonte devient totalement autonome. Depuis l’application dédiée, vous planifiez les jours et heures de fonctionnement, configurez des zones distinctes ou surveillez la progression à distance. En cas de vol, l’app permet même de localiser l’appareil (avec module Access+ en option).

Les capteurs intelligents détectent plus de 150 obstacles types dans le jardin : arbres, jouets, animaux ou objets divers. De quoi limiter considérablement les risques d’incident et préserver à la fois votre robot et votre extérieur. La recharge est automatique, et chaque cycle de tonte est optimisé.

Que vous soyez souvent absent ou que vous cherchiez simplement à réduire vos tâches de jardinage, ce modèle transforme la corvée de tonte en automatisme discret et fiable.

ACCÉDER À LA RÉDUCTION

Une remise de 35 % sur Amazon pour un jardin prêt au printemps

Jusqu’au 16 mars 2026, le robot tondeuse Segway Navimow i105E avec son Garage S passe à 649 € au lieu de 998 €, soit 35 % de remise dans le cadre des Ventes Flash de Printemps chez Amazon. Une offre rare sur un modèle sans fil à la fois précis, sécurisé et intelligent.