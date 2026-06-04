Débarquement du 6 juin : ce tank Sherman miniature est à -15% sur Amazon

À quelques jours des commémorations du Débarquement du 6 juin 1944, ce char Sherman M4A2E8 de COBI s'affiche en promotion. Une maquette de collection inspirée d'un blindé emblématique de l'armée américaine, proposée à 59,54 € au lieu de 69,99 €.

À retenir rapidement

Char COBI Sherman M4A2E8(76) W en promotion à 59,54 €

Maquette composée de 865 pièces à l'échelle 1:35

Cinq figurines incluses avec l'équipage complet

Modèle inspiré d'un des chars américains les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale

DÉCOUVRIR L'OFFRE

Un Sherman légendaire à construire pièce après pièce avec COBI

À l'approche du 82e anniversaire du Débarquement de Normandie, prévu le 6 juin, certains véhicules militaires continuent de fasciner les passionnés d'histoire. C'est notamment le cas du Sherman M4A2E8, surnommé « Easy Eight », dont COBI propose une reproduction détaillée sous forme de maquette à construire.

Ce modèle de la collection Historical Collection World War II comprend 865 pièces et reproduit fidèlement l'un des chars américains les plus connus de la fin du conflit. Le fabricant a choisi une échelle 1:35 qui permet d'obtenir un niveau de détail particulièrement intéressant pour l'exposition.

La maquette intègre une tourelle rotative à 360 degrés, un canon orientable, des chenilles fonctionnelles ainsi que de nombreux accessoires disposés sur la coque. Cinq figurines représentant l'équipage complet accompagnent également l'ensemble. Le fabricant indique que les pièces sont produites dans l'Union européenne et compatibles avec d'autres grandes marques de briques de construction.

CONSULTER LA REMISE

Une pièce de collection qui fait revivre l'histoire

Ce Sherman COBI s'adresse aussi bien aux amateurs de modélisme qu'aux passionnés de la Seconde Guerre mondiale. Son montage permet de découvrir un véhicule qui a marqué les dernières années du conflit et qui reste étroitement associé à l'avancée des forces alliées en Europe.

À quelques jours des cérémonies du 6 juin 2026, cette maquette trouve une résonance particulière. Le Débarquement américain en Normandie demeure l'un des événements les plus marquants du XXe siècle. Les chars Sherman ont joué un rôle essentiel dans les opérations alliées qui ont suivi l'arrivée des troupes sur les plages normandes.

Une fois assemblé, le modèle mesure environ 22,5 cm de long. Il peut être exposé sur un bureau, dans une vitrine ou au sein d'une collection dédiée à l'histoire militaire. Les cinq figurines ajoutent également une dimension immersive qui renforce l'intérêt du produit pour les collectionneurs.

ACHETER MAINTENANT

Chez Amazon, une remise intéressante sur ce modèle COBI

Proposé actuellement à 59,54 € au lieu de 69,99 €, ce Sherman M4A2E8(76) W bénéficie d'une réduction de 15 %. Cette baisse de prix permet d'accéder à une maquette détaillée de 865 pièces et à son équipage complet tout en réalisant une économie immédiate sur le tarif conseillé. Le produit est actuellement affiché en stock sur Amazon.