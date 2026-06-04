Ce coffret de 14 stylos Legami voit son prix chuter de -15% sur Amazon

À retenir :

Lot de 14 stylos gel effaçables Legami

Prix promotionnel : 25,94 € au lieu de 30,39 €

Encre thermosensible effaçable et pointe 0,7 mm

14 modèles d'animaux et plusieurs couleurs d'encre

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Des stylos Legami qui allient praticité et créativité

Les stylos effaçables Legami connaissent un véritable succès auprès des élèves. Ce lot réunit 14 modèles différents décorés avec des animaux comme la licorne, le panda, le dinosaure, le requin ou encore le pingouin. Chaque stylo possède sa propre couleur d'encre, ce qui permet d'organiser facilement ses notes ou d'apporter une touche de fantaisie aux cahiers.

Le principal atout de cette gamme reste son encre thermosensible. Une simple friction avec l'embout placé à l'extrémité du stylo permet d'effacer l'écriture sans abîmer le papier. Contrairement à une gomme classique, le système est conçu pour préserver les feuilles tout en permettant de corriger rapidement une erreur. La pointe moyenne de 0,7 mm offre quant à elle une écriture fluide adaptée à un usage quotidien.

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Stylos Legami : à l'école, au bureau ou pour les loisirs créatifs

Ce lot trouve facilement sa place dans de nombreuses situations du quotidien. Les enfants peuvent l'utiliser pour les devoirs, les exercices scolaires ou la prise de notes. Les étudiants apprécieront la possibilité de corriger leurs cours sans ratures visibles. Quant aux amateurs de loisirs créatifs, ils profitent d'une palette de couleurs variées pour personnaliser carnets, agendas ou journaux créatifs.

Les différents motifs animaliers apportent également une dimension ludique qui séduit particulièrement les plus jeunes. Ce type de papeterie fait souvent partie des accessoires recherchés lors de la rentrée scolaire ou à l'occasion d'un anniversaire. Avec 14 stylos inclus dans le coffret, chacun peut facilement trouver son modèle préféré.

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Pourquoi cette offre Legami sur Amazon mérite l'attention

Disponible chez Amazon, ce lot de 14 stylos effaçables Legami bénéficie actuellement d'une remise de 15 %, faisant passer son prix de 30,39 € à 25,94 €. Cela représente un coût d'environ 1,85 euro par stylo pour une référence particulièrement populaire dans l'univers de la papeterie scolaire et créative. Les stocks étaient annoncés comme disponibles au moment de la consultation de l'offre.