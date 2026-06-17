Call of Duty Modern Warfare 4 : date de sortie et précommande déjà disponible

La guerre totale approche. Call of Duty Modern Warfare 4 s'annonce comme le choc FPS de l'année avec une campagne mondiale ultra-immersive. Découvrez comment sécuriser votre exemplaire sur PS5 dès aujourd'hui et profitez d'avantages exclusifs comme l'accès anticipé à la bêta !

À retenir :

Précommande disponible chez E.Leclerc au prix de 59,90€ en prix bas garanti

Sortie prévue le 23 octobre 2026 sur PlayStation 5

Accès anticipé à la bêta pour les joueurs ayant précommandé

Campagne solo centrée sur un conflit mondial entre Corée, USA et Europe

Livraison en magasin offerte ou à domicile à partir de 5,90€

DÉCOUVRIR L’OFFRE

Quand sort Call of Duty : Modern Warfare 4 ?

La date de sortie officielle de Call of Duty: Modern Warfare 4 est fixée au 23 octobre 2026 sur PlayStation 5. Pour les plus impatients, la précommande vous garantit un accès anticipé à la bêta, l'occasion idéale de tester le gameplay et les nouvelles mécaniques de combat en exclusivité avant le déploiement mondial.

Un Call of Duty Modern Warfare 4 pensé pour une guerre mondiale totale

Call of Duty Modern Warfare 4 sur PS5 s’inscrit dans la continuité des FPS narratifs à forte intensité cinématographique. Le scénario place la péninsule coréenne au centre d’un conflit mondial majeur, avec une invasion nord-coréenne aux conséquences internationales.

Le joueur alterne entre plusieurs points de vue, dont des soldats sud-coréens en première ligne et le capitaine Price engagé dans une opération clandestine. Cette double narration renforce la tension et donne une lecture plus personnelle du champ de bataille.

Les environnements annoncés couvrent plusieurs zones stratégiques. Vous traversez des combats urbains à New York, des opérations nocturnes à Mumbai et des séquences plus tactiques à Paris. Chaque mission cherche à varier le rythme entre infiltration, affrontements directs et phases de survie.

Le jeu reste fidèle à la licence avec un gameplay orienté FPS moderne, pensé pour la PS5 et ses capacités graphiques, notamment sur les effets de lumière et les environnements destructibles.

PROFITER DU PRIX GARANTI

Une campagne solo immersive et des situations de jeu variées

Dans Call of Duty Modern Warfare 4, la campagne solo reste au cœur de l’expérience. Elle propose des situations très contrastées qui alternent entre combats de tranchées, assauts militaires et courses-poursuites.

Vous pouvez passer d’une mission en zone urbaine densément peuplée à une opération militaire de grande envergure visant à reprendre un territoire occupé. Cette variété permet de maintenir une tension constante tout au long du jeu.

Le joueur est aussi amené à évoluer dans des contextes stratégiques, où la discrétion et la gestion des ressources deviennent essentielles. L’objectif est de proposer une immersion plus réaliste dans un conflit global moderne.

Le système de progression et les mécaniques FPS restent centrés sur la réactivité et la précision, deux piliers historiques de la licence Call of Duty.

PRÉCOMMANDER LE JEU PS5

Une précommande E.Leclerc à 59,90€ avec accès bêta anticipé

Chez E.Leclerc, Call of Duty Modern Warfare 4 est proposé en précommande au prix de 59,90€ avec un prix bas garanti. Cette offre permet de sécuriser le jeu avant sa sortie officielle fixée au 23 octobre 2026.

L’un des principaux avantages reste l’accès anticipé à la bêta, réservé aux joueurs ayant précommandé. Cela permet de découvrir les premières mécaniques de gameplay et les sensations de combat avant la sortie complète.

La disponibilité inclut la livraison en magasin gratuite ou une livraison à domicile à partir de 5,90€, avec une option express si besoin. Pour les joueurs PS5, cette précommande représente une manière simple d’accéder au titre dès sa sortie tout en bénéficiant d’un tarif stable.