Real Madrid – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’OM signe son grand retour en Ligue des champions ce mardi 16 septembre avec un déplacement XXL sur la pelouse du Real Madrid. Voici les infos pour suivre la rencontre.

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des champions après deux éditions manquées. Malgré un début de saison mouvementé en Ligue 1, les Olympiens ont retrouvé le sourire avec un large succès contre Lorient (4-0).

Et pour ce premier rendez-vous européen de la saison, un adversaire de prestige les attend : le Real Madrid. Avec 15 titres de Ligue des champions, le Real reste l’équipe la plus titrée de l’histoire. Après une saison en demi-teinte, les Madrilènes repartent fort sous la direction de Xabi Alonso et l’impulsion d’un Kylian Mbappé en pleine forme. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match ?

Horaire et diffusion du match Real Madrid – OM

Le choc Real Madrid – OM se disputera ce mardi 16 septembre 2025 à 21h. La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur CANAL+.

Les compositions probables

Real Madrid : Courtois – Trent (ou Carvajal), Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Valverde – Diaz, Güler, Vinicius – Mbappé.

OM : Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Weah – Gomes, Höjbjerg – Greenwood, O’Riley (ou Nadir), Traoré – Gouiri (ou Aubameyang).

Une offre spéciale pour suivre toute la Ligue des champions

Les deux autres clubs français en lice, le PSG et Monaco, feront leurs débuts respectivement mercredi et jeudi soir.