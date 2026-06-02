GTA 6 : attention, une fausse version du jeu propage un virus sur PC et smartphone

Alors que la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6) approche à grands pas, la tension et l'excitation des joueurs sont à leur comble. Une aubaine pour les réseaux de pirates informatiques. L'équipe Threat Intelligence de NordVPN vient de révéler une vaste campagne de piratage et d'escroquerie à l'échelle internationale.

Profitant des moindres rumeurs concernant l'ouverture des précommandes ou d'hypothétiques accès anticipés, les attaquants déploient de faux installateurs, des clés bêtas fictives et des pages de phishing ultra-convaincantes.

« GTA VI est l'une des sorties les plus anticipées de l'histoire du jeu vidéo, et ce niveau d'excitation du public est exactement ce que recherchent les criminels », prévient Marijus Briedis, CTO chez NordVPN. « Lorsque les gens cherchent désespérément à obtenir un accès anticipé, ils baissent leur garde. C'est la faille que les attaquants exploitent. »

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Windows et Android : les deux cibles prioritaires des pirates

Les cybercriminels ciblent en priorité les utilisateurs de PC (Windows) et de smartphones (Android), des plateformes sur lesquelles le jeu ne sera pourtant même pas disponible au moment de son lancement initial.

Un virus redoutable caché dans de faux fichiers NVIDIA sur PC

Pour piéger les joueurs sur Windows, les hackers ont mis en place des clones parfaits de sites de téléchargement illégal très populaires au sein de la communauté (comme de fausses versions de FitGirl, DODI ou ElAmigos).

Lorsqu'un utilisateur télécharge et lance le faux installateur du jeu, un fichier malveillant s'active discrètement en arrière-plan. Pour contourner la vigilance des antivirus classiques et de l'utilisateur, ce virus se dissimule sous le nom d'un composant de pilote graphique NVIDIA standard. Une fois en place, il peut modifier la mémoire de l'appareil, télécharger d'autres logiciels malveillants et se connecter à des serveurs externes pour recevoir des instructions criminelles.

De fausses applications « GTA 6 Beta » sur vos smartphones

Sur Android, c'est une fausse application nommée « GTA 6 Beta » qui circule activement. Il s'agit en réalité d'une coquille vide. L'application affiche l'habillage officiel de l'éditeur Rockstar Games et lance une vidéo d'introduction authentique pour tromper la victime, avant de réclamer le téléchargement de données supplémentaires.

Une fois installée, l'application bombarde le téléphone de publicités intempestives en plein écran et redirige l'utilisateur vers des pages malveillantes. Les données récoltées mènent à des serveurs connus pour propager des chevaux de Troie bancaires, des rançongiciels (ransomwares) et des virus voleurs de données personnelles.

En parallèle, des centaines de fausses pages de connexion imitant le Rockstar Social Club ont été détectées sur des plateformes légitimes comme GitHub ou Vercel afin de voler les identifiants des joueurs et les revendre sur le dark web.

Sécurité : comment éviter de vous faire pirater ?

Face à cette menace d'envergure, les experts de NordVPN rappellent les règles de sécurité indispensables pour ne pas se faire piéger :

Bannissez les sites de téléchargement tiers : les fichiers légitimes d'un jeu ne sont distribués que sur les boutiques officielles (PlayStation Store, Xbox Marketplace ou le launcher officiel de Rockstar). Tout autre site doit être considéré comme suspect.

Méfiez-vous des promesses de « clés bêtas » : les véritables phases de test pour les grands jeux sont exclusivement annoncées par les canaux officiels des éditeurs. Si un site vous demande de remplir un sondage ou de vérifier votre identité pour obtenir un accès, c'est une arnaque.

Examinez attentivement les adresses web (URL) : avant de renseigner vos identifiants de connexion, vérifiez scrupuleusement l'adresse de la page. Les plateformes officielles ne vous demanderont jamais de vous connecter via un site tiers.

Protéger ses appareils au meilleur prix : l'offre du moment

Pour contrer ces attaques de plus en plus sophistiquées, l'utilisation d'une protection active est fortement recommandée. La fonctionnalité Threat Protection Pro intégrée à NordVPN fait office d'antivirus de nouvelle génération. Elle analyse en temps réel les fichiers téléchargés pour intercepter les malwares (comme les faux pilotes NVIDIA) avant qu'ils ne s'exécutent, et bloque automatiquement l'accès aux sites de phishing et aux faux catalogues de jeux.

C'est l'occasion idéale pour sécuriser l'ensemble des équipements de la maison. NordVPN propose actuellement une refonte de ses offres avec des réductions allant jusqu'à -76% et 3 mois offerts sur ses abonnements :

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Un investissement minimal pour éviter le « Game Over » numérique et mettre ses données personnelles à l'abri des pirates.