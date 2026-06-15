1 an de badge télépéage offert : l’offre exceptionnelle avant les vacances d’été

Le badge télépéage Fulli est proposé avec 12 mois de frais de gestion offerts et badge gratuit. Vous circulez sans arrêt aux péages en France, Espagne et Portugal, avec une gestion simplifiée et un paiement différé.

À retenir :

Badge télépéage Fulli gratuit à la commande

12 mois de frais de gestion offerts en France

Code promo : ETE26 à activer pendant l’offre

Paiement différé au 15 du mois suivant

Utilisable sur autoroutes et près de 900 parkings en Europe

DÉCOUVRIR L’OFFRE

Un badge télépéage pensé pour simplifier vos trajets

Le badge télépéage Fulli transforme l’expérience des déplacements sur autoroute. Vous n’avez plus besoin de vous arrêter aux barrières de péage. Le passage se fait automatiquement sur les voies dédiées, jusqu’à 30 km/h, sans manipulation ni ticket.

Une fois installé sur le pare-brise, le dispositif fonctionne en autonomie complète. Vous conservez une vision claire de vos dépenses depuis un espace client en ligne, accessible à tout moment. Cette gestion centralisée permet de suivre vos trajets sans contrainte administrative.

Le paiement différé constitue un autre avantage concret. Les passages sont regroupés et prélevés le 15 du mois suivant. Cette organisation apporte une meilleure lisibilité sur les dépenses liées aux trajets réguliers ou occasionnels.

PROFITER DU BADGE

Une solution pratique pour les trajets du quotidien et les voyages

Dans les usages quotidiens, le badge télépéage simplifie surtout les départs en week-end et les longs trajets. Vous évitez les files d’attente aux péages, notamment lors des périodes de forte affluence. Le gain de temps devient rapidement perceptible.

Pour les déplacements professionnels, l’intérêt est encore plus marqué. Les trajets sont fluidifiés, ce qui permet de respecter plus facilement les horaires et d’améliorer la continuité des déplacements. Le badge fonctionne également dans de nombreux parkings en France, en Espagne et au Portugal.

Cette compatibilité étendue renforce son utilité au-delà des autoroutes. Vous pouvez entrer et sortir de parkings partenaires sans ticket ni passage en caisse, ce qui simplifie les déplacements en centre-ville.

PROFITER DE L’OFFRE

Une promotion Fulli avantageuse pour s’équiper à moindre coût

L’offre Fulli actuellement disponible permet de bénéficier du badge télépéage gratuit et de 12 mois de frais de gestion offerts en France. Le code promo ETE26 est associé à cette opération, valable jusqu’au 01 septembre inclus.

Cette promotion réduit fortement le coût d’entrée pour les nouveaux utilisateurs. Elle s’adresse autant aux conducteurs réguliers qu’aux voyageurs occasionnels souhaitant tester un système de péage automatisé. La solution Fulli est également reconnue pour sa fiabilité, avec une note de 4,5 sur Trustpilot et une couverture étendue en Europe du Sud.

L’ensemble permet d’adopter une mobilité plus fluide, sans modification des habitudes de conduite, tout en optimisant le temps passé sur la route.