Vidéo : Les pubs mythiques des champions du monde 1998

Vingt-deux ans déjà. Cela fait désormais vingt-deux ans que l’Equipe de France a remporté la Coupe du Monde de football. L’euphorie provoquée par ce sacre a presque fait oublier les pubs, gênantes ou amusantes, mettant en scène Zinédine Zidane et certains de ses coéquipiers. Retour sur les plus célèbres d’entre elles.

Tuc avec Emmanuel Petit en 1999

Emmanuel Petit, troisième buteur en finale de Coupe du monde, s’est prêté au jeu de la publicité. Dans une campagne de promotion pour une célèbre marque de biscuits, le joueur, en plein footing, s’arrête devant une femme qui déguste des gâteaux. Elle croit reconnaître un joueur de l’Equipe de France, mais elle n’arrive pas à trouver le bon. Fatigué par le comportement de cette femme qui croit en réalité qu’il s’agit de Lilian Thuram, l’ancien milieu de terrain finit par lui donner raison et lui prend un biscuit avant de terminer sa course.

Volvic avec Zinedine Zidane en 2000

Zinédine Zidane a imité ses coéquipiers de France 1998 en se lançant également dans les pubs. L’ancienne star des Bleus, plutôt timide et réservé, a fait la promotion d’une marque d’eau. Dans le clip vidéo, le joueur est concentré dans le vestiaire et boit une gorgée d’eau avant son match. Le côté introverti de Zidane ressort nettement de la promotion de cette marque.

Candia avec Patrick Vieira en 2001

Patrick Vieira est plus doué sur le terrain que devant les caméras. L’ancien milieu de terrain a réalisé une publicité pour une célèbre marque de lait. Durant le clip vidéo, il est assis devant une vache et discute avec elle comme s’il était en présence d’un être humain. Il rend hommage aux qualités de l’animal à produire du bon lait. Une scène quelque peu surréaliste.

McDonald’s avec Fabien Barthez en 1998

Fabien Barthez, quelques semaines après le sacre, participe à une démarche commerciale qui met en vente le Mega Mac, un hamburger version agrandie du Big Mac. Pour vendre son produit, le gardien dépose un baiser au sommet du hamburger. Une référence au baiser donné par Laurent Blanc sur le crâne du portier français durant la compétition. Le clin d’œil est drôle et réussi.

Le bœuf avec Frank… Leboeuf en 2002

Frank Lebœuf décide de jouer la carte de l'autodérision quand il fait la promotion d’une pièce de bœuf en 2002. Au final, le rendu est assez amusant même si le rapprochement entre le nom du joueur et de l’animal est un peu gros.

Danone avec Nicolas Anelka et Sylvain Wiltord en 2000

Nicolas Anelka et Sylvain Wiltord, qui n'ont toutefois pas été champions du monde en 1998, font une entrée remarquée dans le monde de la publicité. Les deux attaquants, détendus et amusés, chantonnent des « on r’met ça ?» et des «Danette» à tout va. Visiblement, une bonne ambiance règne entre les deux coéquipiers. Et, à l’arrivée, cela donne un clip réussi !