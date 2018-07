Lebron James aux Lakers : les réactions sur Twitter

Les signature de Lebron James aux Los Angeles Lakers a provoqué une onde de choc majeure en NBA. Et un vague de réactions sur Twitter.

Les premiers à avoir réagi son ses futures coéquipiers, comme Lonzo Ball : « vous pensiez vraiment qu'il allait passer à côté de la meilleure ville du monde... ».

Y’all really thought he was gonna pass up the greatest city in the world... #TheKingIsHere — Lonzo Ball (@ZO2_) 2 juillet 2018

Autre joueur des Lakers, Kylie Kuzma a annoncé le retour su « showtime » à Los Angeles.

LAKESHOWWWW. @KingJames let’s go my brotha let’s rock — kuz (@kylekuzma) 2 juillet 2018

L'ex All-Star Kevin Garnett a annoncé le retour de la rivalité Celtics / Lakers.

Un autre ancien joueur, Chauncey Billups, a souligné que les fans des Lakers, après avoir détesté Lebron James pour défendre Kobe Bryant, vont désormais devoir adopter le joueur.

Lakers fans after all these years of hating Lebron because of Kobe now having to root for him now..... pic.twitter.com/Z06PaUc7Rl — Chauncey Chillups (@dre_is_cool_as) 2 juillet 2018

D'autres, anonymes, ont souligné l'excitation qui règne chez les fans.

Lebron Fans running to L.A. right now pic.twitter.com/4FG9ix2yPG — Eddie Santana (@eddiesantana2) 2 juillet 2018

LeBron to LA. Me right now: pic.twitter.com/FU1zXSmKGV — Chase Burgess (@LeadBurgess) 2 juillet 2018

Me and all the LeBron faithful traveling to LA pic.twitter.com/c6ugPOIQ4Z — Gage Bray (@Gagebray12) 2 juillet 2018

Le site The Ringer a souhaité la bienvenue à Lebron James à « La La Land », un clin d'oeil à la comédie musicale qui se passe à Los Angeles.

Verra-t-on le slogan de Lebron James s'afficher en lettre blanches sur la célèbre colline de Los Angeles ?