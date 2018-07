Zlatan souhaite la bienvenue à LeBron James, en toute humilité

La superstar du NBA LeBron James a annoncé qu'il jouerait pour les Los Angeles Lakers la saison prochaine. Zlatan Ibrahimovic, attaquant du Galaxy de Los Angeles, lui a adressé un message de bienvenue, avec toute la modestie qu'on lui connaît.

«Maintenant LA a un Dieu et un Roi ! Zlatan souhaite la bienvenue à @KingJames», a tweeté le footballeur suédois.

Now LA has a God and a King!



Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 juillet 2018

D'autres personnalités, résidant à Los Angeles, ont souhaité la bienvenue à la nouvelle star des Lakers, mais avec beaucoup plus de sobriété. «Bienvenue à la famille @KingJames», a ainsi tweeté Kobe Bryant, sacré cinq fois champion NBA avec les Lakers.

Âgé de 33 ans, LeBron James quitte Cleveland et jouera avec les Lakers pendant au moins quatre ans. Son transfert a coûté la modique somme de 154 millions de dollars.