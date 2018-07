Vidéos : Chris Froome hué à la présentation des équipes du Tour de France

Un accueil glacial qui présage trois semaines de course difficiles pour Chris Froome. Suspecté de dopage mais blanchi par l'UCI, le Britannique a été littéralement hué jeudi par le public lors de la présentation des équipes du Tour de France.

Une bronca, des pouces baissés, des regards inquisiteurs qui en disent long... le public de la Roche-sur-Yon n'a pas été tendre avec le quadruple vainqueur de la Grande Boucle et son équipe Sky.

La formation britannique a d'ailleurs été la plus sifflée lors de la traditionnelle présentation sur le podium.

Récemment blanchi après neuf mois d'analyses ayant fait suite à un contrôle antidopage anormal, Froome a reçu le soutien appuyé de plusieurs membres du peloton, dont le Français Romin Bardet, mais aussi du président de l'UCI, l'instance internationale de cyclisme.

«Il faut respecter tous les coureurs et Chris Froome compris. Il a le droit d'évoluer dans un environnement sécurisé et j'ai vu des appels complètement déraisonnés à la violence sur le Tour de France. Je ne peux pas l'accepter et j'appelle tous les spectateurs à protéger l'ensemble des athlètes et à respecter les décisions de justice qui sont rendues et de faire en sorte que Chris Froome puisse évoluer dans un environnement sécurisé et serein lors du prochain Tour de France comme tous les autres athlètes.», avait dit David Lappartient.