Les 10 chiffres insolites de la Coupe du monde 2018

La Coupe du monde 2018 se tient du 14 juin au 15 juillet en Russie. Voici les dix chiffres les plus improbables.

1000 euros pour les bars qui diffuseront la Coupe du monde

Si les bars des grandes villes verront certainement leur chiffre d'affaire enfler de manière significative tout au long du tournoi, ils devront également mettre la main au porte-monnaie. En effet, une contribution aux droits d'auteur de 1000 euros leur sera demandée afin de diffuser les matchs en toute légalité.

5722,5 : LE NOMBRE DE KILOS DE PÂTES DÉVORÉS

On le sait, lors de ce tournoi très exigeant physiquement, les joueurs devront s'alimenter principalement de féculents. À raison de 250 grammes de pâtes par jour pour les 763 joueurs qui participeront à la Coupe du monde, pas moins de 5722,5 kilos de pâtes devraient être consommés.

2500 kilomètres séparent le stade le plus occidental du plus oriental

Situé dans l'enclave de Kaliningrad, le stade le plus occidental de la Coupe du monde se situe à 2500 kilomètres du stade le plus oriental, à Ekaterinbourg. La distance entre les deux stades couvre ainsi trois fuseaux horaires.

128 hymnes entonnées à travers les stades

Lors des 64 rencontres de la compétition, les joueurs devront donner de la voix sur 128 hymnes. De beaux moments d'émotion en perspective.

45 : l'âge du plus vieux joueur du tournoi

À 45 printemps, le gardien de but égyptien Essam el-Hadary deviendra le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde. C'est la première fois de toute sa carrière que le sportif disputera la compétition.

1 million de supporters sont attendus en Russie

La Coupe du monde déchaîne les passions et le prouvera encore en Russie. Un million de supporters du monde entier fera le déplacement pour vibrer en direct avec les joueurs.

1 milliard de téléspectateurs devant la finale

Près d'un être humain sur sept sera devant son poste pour suivre la finale de la Coupe du monde.

1000 : la plus grosse cote

Pour les adeptes des paris sportifs, parier sur le Panama serait un véritable coup de poker, la cote du pays ayant été évaluée entre 500 et 1000. Soit entre 500 et 1000 euros remportés pour 1 euro misé.

186,7 cm : la Serbie possède les plus grands joueurs

Les plus grands joueurs se trouvent dans l'équipe serbe. Avec plus d’1,86 m de moyenne, on dénombre pas moins de 8 joueurs de plus d’1,90 m chez les «Aigles blancs». Les trois gardiens : Vladimir Stojkovic (1,95 m), Pedrag Rajkovic (1,91 m), Marko Dmitrovic (1,94 m), ainsi que plusieurs joueurs de champs : Aleksandar Prijovic (1,91 m), Nikola Milenkovic (1,95 m), Marko Grujic (1,90 m), Sergej Milinkovic-Savic (1,92 m) et Nemanja Matic (1,94 m).

La Serbie devance de peu le Danemark (186,6 m) et l’Allemagne (185,6).

0 : le Sénégal et la Suède ne comptent aucun joueur dans leurs clubs nationaux

Tous les joueurs des sélections suédoises et sénégalaises évoluent dans des clubs extérieurs à leur pays. En effet, aucun des 23 sélectionnés pour le Mondial russe n'évoluent dans le championnat de leur pays. Seules ces deux seules sélections sont concernées, puisque même l’Islande et le Nigeria ont un de leur joueur à évoluer dans leur championnat national.