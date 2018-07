France-Croatie, finale de la Coupe du Monde 2018 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France jouera sa troisième finale de Coupe du Monde dimanche 15 juillet face à la Croatie. Une rencontre diffusée en direct et en intégralité sur TF1 et beIN Sports 1 à partir de 17h.

Cette finale sera donc un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 1998, qui avait vu la France écarter la Croatie sur le score de 2-1. Un match marqué par l’exploit du défenseur Lilian Thuram, auteur d’un doublé.

Les Bleus s’avancent comme les favoris de cette finale. D’abord au regard de leur potentiel, ensuite en raison du parcours de la Croatie. Les coéquipiers de Luka Modric ont en effet déjà joué trois prolongations, dont deux se sont terminées par une séance de tirs aux buts.

Les joueurs de Didier Deschamps devront donc profiter de la probable usure physique de leurs adversaires. Une donnée qui, combinée avec les qualités de vitesse de Kylian Mbappé notamment, est porteuse d’espoir.

Il faudra pourtant se méfier, car les Croates ne sont pas arrivés en finale d’une Coupe du monde par hasard. Cette génération dorée, menée notamment par Luka Modric, Mario Mandzukic et Ivan Rakitic est très talentueuse et expérimentée. Plus important, cette sélection croate semble habitée par un mental à tout épreuve, qui leur a notamment permis de battre l’Angleterre qui menait pourtant 1-0.

À Didier Deschamps et son staff de trouver les armes pour permettre à l’équipe de France d’écrire une nouvelle ligne à son palmarès, et ajouter une deuxième étoile sur le maillot tricolore.