Les Belges mauvais perdants : «La France a passé son temps à défendre»

Remplis de déception suite à l'élimination de la Belgique de la Coupe du monde par la France, plusieurs joueurs belges ont fait preuve d'un manque de courtoisie à l'égard des Bleus, certains allant même jusqu'à remettre en cause les qualités de l'équipe de France finaliste pour la 3e fois en vingt ans d'un Mondial.

Le gardien de la Belgique Thibaut Courtois s'est montré particulièrement amer au moment de commenter cette fin de Coupe du monde tragique pour la Belgique. «C'était un match frustrant, la France a joué à rien, a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but. A joué en contre-attaque avec Mbappé qui est très vite. C'est leur droit, ils savent que quand (l'adversaire) joue très bas, c'est là qu'on a eu des problèmes. (...) La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend.», a-t-il dit à la RTBF.

Autre grincheux, Vincent Kompany estime lui que son équipe a eu la maîtrise du jeu et que la «France n'est pas meilleure que nous». «On ne s'est pas sentis inférieurs. On ne perd pas contre une équipe qui nous a rendu le match difficile», a expliqué le défenseur. Même topo du côté du meilleur joueur belge de la compétition, Eden Hazard. «On était, je pense, la plus belle équipe de cette Coupe du monde mais on tombe face à une équipe solide. L'équipe de France ne pratique pas le plus beau jeu, mais elle est très solide défensivement et marque sur ses occasions», a-t-il confié à TF1.

Même l'entraîneur a trouvé de quoi redire. Selon Roberto Martinez, si les Bleus sont en finale c'est... grâce à la chance. «La différence a été d'avoir un peu de chance dans les deux surfaces. Je n'ai pas vu les Français dominer le match, être plus forts mentalement», a dit le coach belge.