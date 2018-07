Pourquoi l’Angleterre va battre la Croatie en demi-finale de Coupe du monde

Pourtant loin d'être favorite au début du tournoi, l'équipe d'Angleterre n'est plus qu'à une marche de la finale de la Coupe du monde. Mais avant cela, les Three Lions vont devoir écarter les Croates. Voici cinq raisons plus ou moins objectives qui prédisent une victoire anglaise en demi-finale.

Parce que «It's coming home»

C'est devenu l'hymne officiel outre-Manche dans les rues, les pubs ou les stades. Plus confiants que jamais dans la capacité de leurs joueurs de ramener le trophée, les supporters anglais entonnent sans cesse «It's coming home», que l'on peut traduire par «il revient à la maison». Une chanson écrite à l'occasion de l'Euro 1996 – alors que l'Angleterre accueillait sa première compétition depuis la Coupe du monde 1966 – dans un style... délicieusement british.

Parce que Gareth Southgate est l'entraîneur le plus élégant

Costume sombre, chemise bleue, cravate et gilet. Toujours tiré à quatre épingles, le sélectionneur Gareth Southgate n'a rien à envier aux plus raffinés des gentlemen britanniques. Son élégance a notamment inspiré le groupe Mark & Spencer, qui avait déclaré la journée de samedi «jour national du gilet». D'autant que Southgate revient de loin, car sa nomination au poste d'entraineur national, en 2016, avait déclenché de nombreuses critiques. Jusqu'alors, il n'avait en effet jamais coaché de grandes équipes, mais seulement celle de Middlesbrough. Dont il avait été viré pour avoir été relégué en deuxième division.

Seems a little quiet back home this morning? #threelions pic.twitter.com/wrB28zy5QS — England (@England) 8 juillet 2018

Parce que les anglais ont (enfin !) un bon gardien

En l'espace de quelques matchs, il a fait oublier les nombreuses boulettes de David «Calamity» James, la queue de cheval de David Seaman et la blondeur de Joe Hart. Jordan Pickford, 24 ans, a en effet réalisé plusieurs parades exceptionnelles pour sauver l'équipe de Sa Majesté, offrant notamment la qualification aux Three Lions en arrêtant le dernier penalty des Colombiens en huitièmes de finale. En un été, le jeune portier d'Everton a soigné les traumatismes des mémoires anglaises.

Parce que la Croatie va encore s'arrêter en demi-finale

La sélection au damier va disputer sa première demi-finale de Coupe du monde depuis... 1998. Elle avait alors buté sur une invincible équipe de France et son sauveur providentiel, Lilan Thuram, auteur d'un incroyable doublé. Or, l'Angleterre aligne deux défenseurs droits sur le terrain : Kyle Walker et Kieran Trippier. C'est donc mathématique, l'Angleterre va inscrire quatre buts. Attention toutefois aux simulations des joueurs croates, qui peuvent parfois entraîner un carton rouge.

Pour pouvoir affronter la France en finale

Ce serait une première dans l'Histoire : un «crunch» en finale de Coupe du monde. Si les amateurs de rugby sont coutumiers de cette affiche à la saveur particulière, ceux de foot ont beaucoup moins l'habitude de défier la Perfide Albion en compétition officielle. Hormis un triste 1-1 à l'Euro 2012, on se souvient surtout du match de l'Euro 2004, où Zinedine Zidane avait joué les sauveurs dans les arrêts de jeu :