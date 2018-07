Wimbledon : Federer éliminé en quarts de finale malgré une balle de match

Roger Federer, tenant du titre et octuple lauréat du tournoi de Wimbledon, a chuté lors des quarts de finale après s'être procuré une balle de match face au Sud-Africain Kevin Anderson, 8e mondial, vainqueur en cinq manches (2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11) mercredi.

Le Suisse de 36 ans, lauréat de son vingtième titre majeur en janvier à Melbourne, n'avait plus perdu avant le dernier carré dans son jardin anglais depuis 2013 et sa défaite dès le 2e tour face à l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky.

Il avait atteint la finale en 2014 et 2015, battu à chaque fois par Novak Djokovic, la demi-finale en 2016, dominé alors par le Canadien Milos Raonic, et avait fini par se réapproprier le trophée l'an passé, cinq ans après son précédent sacre à Londres.

La défaite du Bâlois face à Anderson est d'autant plus une surprise que le géant Sud-Africain (2,03 m) ne lui avait pas pris un set en quatre confrontations. Mais les deux hommes ne s'étaient jamais affrontés en Grand Chelem ou sur gazon, une surface qui s'accorde bien avec le redoutable service et le puissant coup droit du finaliste de l'US Open.

Sur le court N.1 où Federer, habitué du «Centre court», jouait pour la première fois depuis 2015, Anderson a fait parler la poudre sur sa mise en jeu (28 aces) et a multiplié les coups gagnants (65 au total) après un premier set survolé par le Suisse. Pour la première fois depuis la demi-finale remportée l'an passé face au Tchèque Tomas Berdych, le Suisse cédait son service, dans le deuxième jeu de la deuxième manche. Mais il comblait son retard et gérait mieux le tie-break.

Tout allait bien jusqu'à cette balle de match non concrétisée à 5-4 sur le service du Sud-Africain dans le troisième set. Ensuite, Federer a cédé une nouvelle fois sa mise en jeu et a perdu ce troisième set alors qu'il s'était offert trois balles de débreak.

Anderson, qui disputait à 32 ans son premier quart de finale à Londres, s'est mis à y croire de plus en plus. Il a breaké le N.2 mondial dans le septième jeu (4-3) de la 4e manche et a tenu bon au service pour recoller à deux sets partout (6-4).

Une occasion à saisir pour Nadal ou Djokovic

Dans le cinquième set, Anderson n'a pas lâché le morceau devant le Suisse, qui s'est néanmoins procuré une balle de break pour mener 5-3 et servir pour le match. En vain. Solide sur son service, le Sud-Africain a trouvé la faille sur celui de Federer dans le 23e jeu de cette manche irrespirable (12-11). «RF» a cédé en commettant sa première double faute de la partie puis une erreur directe en coup droit.

Anderson a tenu bon sur son service dans le jeu suivant bouclant la partie sur une faute de Federer après 4h13 de combat.

L'élimination du tenant du titre élargit le champ des possibles pour Rafael Nadal qui croisait le fer dans l'après-midi avec l'Argentin Juan Martin Del Potro, et Novak Djokovic, qui pourraient se croiser tous deux en demi-finales. Le Serbe s'est qualifié grâce à son succès devant le Japonais Kei Nishikori (6-3, 3-6, 6-2, 6-2).

Anderson affrontera un redoutable serveur vendredi en demi-finale : le Canadien Milos Raonic (32e), finaliste en 2016, ou l'Américain John Isner (10e).