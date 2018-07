Coupe du monde 2018 : l'invincibilité de l'équipe de France face à la Croatie

Dimanche, en finale de la Coupe du monde 2018, l'équipe de France affrontera la Croatie pour la sixième fois de son histoire. Et le bilan est plus que favorable aux Bleus.

La Croatie réussit plutôt bien aux Français. Les deux formations se sont rencontrées à cinq reprises pour un bilan favorable aux Bleus : 3 victoires pour la France et deux nuls.

8 juillet 1998 (2-1) :

Les deux équipes se sont affrontées pour la première fois le 8 juillet 1998 pour les demi-finales de la Coupe du monde en France. Au stade de France de Saint-Denis, les hommes d'Aimé Jacquet ont d'abord été menés au score à la suite du but de Davor Suker. Mais Lilian Thuram, qui n'avait encore jamais marqué avec les Bleus, sauva l'équipe de France d'un doublé entré dans l'histoire.

Les deux équipes lors de ce match :

Barthez - Lizarazu, Thuram, Desailly, Blanc - Karembeu (Henry, 31e), Deschamps (cap.), Petit - Djorkaeff (Lebœuf, 76e), Zidane - Guivarc'h (Trezeguet, 69e).

Ladic - Stimac - Bilic, Simic - Stanic (Prosinecki, 90e), Soldo, Jarni - Boban (cap.) (Maric, 65e), Asanovic - Vlaovic, Suker.

11 novembre 1999 (3-0) :

Un peu plus d’un an plus tard, les deux formations se retrouvent à nouveau au stade de France pour un match amical. Les Bleus, désormais entraînés par Roger Lemerre, s’imposent très facilement face aux Croates, 3-0 grâce à des buts de Pires, Maurice et Vairelles.

Les deux équipes lors de ce match :

Porato - Thuram, Leboeuf, Desailly, Candela - Deschamps, Vieira (Déhu, 72e) - Pires (Vairelles, 59e), Zidane (Djorkaeff, 46e), Micoud (Deschamps, 84e) – Guivarc’h (Maurice, 46e).

Pavlovic - Tomas, Stimac (Zivkovic, 61e), Soldo - Rukavina (Saric, 77e), Stanic, Boban (Kovac, 84e), Asanovic, Jarni - Boksic, Suker.

28 mai 2000 (0-2) :

A quelques jours de l'Euro 2000, qu'elle gagnera, l'équipe de France affronte la Croatie en match de préparation. Les Bleus ne font aucun détail et s'imposent très facilement 2-0 grâce à des buts des Robert Pirès et David Trezeguet.

Les deux équipes lors de ce match :

Ladic (Pavlovic, 9e) – Simic, Stimax, R. Kovac (Saric, 46e), Jarni - N. Kovac, Stanic (Bubalo, 89e), Soldo, Asanovic, Jurcic – Suker, Boksic (Vucko, 46e).

Barthez – Thuram, Blanc (Leboeuf, 75e), Desailly, Lizarazu – Pires (Petit, 46e), Deschamps, Zidane (Candela, 82e), Petit (Vieira, 46e) – Henry (Trézéguet, 61e), Wiltord.

17 juin 2004 (2-2) :

Les deux équipes se retrouvent en compétition en juin 2004, au Portugal, en match de poules de l’Euro. Les Bleus concèderont un nul décevant (2-2) à Leiria.

Les deux équipes lors de ce match :

Butina - Simic, R. Kovac, Tudor, Simunic - Bjelica (Leko, 68e), N. Kovac, Rosso, Rapaic (Mornar, 87) - Prso, Sokota (Olic, 73e).





Barthez - Gallas (Sagnol, 81e), Thuram, Desailly, Silvestre - Wiltord (Pires, 70e), Vieira, Dacourt (Pedretti, 78e), Zidane - Trezeguet, Henry.

29 mars 2011 (0-0) :

En ce début d’année sans compétition, l’équipe de France de Laurent Blanc reçoit la Croatie au stade de France. Au terme d’un match terne, même si les Bleus se sont montrés dangereux en fin de rencontre, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge (0-0).

Les deux équipes lors de ce match :

Runje (Pletikosa, 46e) – Srna (Vida, 80e), Corluka, Lovren, Pranjic (Strinic, 26e)- Dujmovic, Vukojevic, Modric, Kranjcar – Jelaic (Kalinic, 56e), Perisic (Petric, 71e).

Lloris - Reveillere, Rami (Sakho, 93e), Mexes, Clichy – Matuidi (M’Vila, 87e), A. Diarra – Menez (Ribéry, 60e), Nasri (Gourcuff, 88e), Malouda (Rémy, 60e) – Benzema (Gameiro, 74e).