France - Croatie : l'Empire State Building revêt les couleurs des deux équipes

«C'est le compte à rebours final. Êtes-vous prêt pour la finale?», est écrit sur le compte Twitter de la plus célèbre tour de l'Est américain.

It’s the final countdown… are you ready for tomorrow’s 2018 @FIFAWorldCup Final?! Our lights will be split in the colors of @equipedefrance & @HNS_CFF tonight to celebrate! #ESBWorldCup #WorldCupFinal pic.twitter.com/AUfEIM6NQq

— Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) 14 juillet 2018