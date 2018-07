Kylian Mbappé est le troisième joueur le plus jeune à disputer une finale de Coupe du monde

Présent en attaque face à la Croatie, l'attaquant français Kylian Mbappé devient le troisième joueur le plus jeune à disputer une finale de la Coupe du monde.

Avec ses 19 ans et 207 jours, celui qui a marqué la compétition par sa vitesse et son talent entre dans l'Histoire du football mondial. Seul le Brésilien Pelé en 1958 (17 ans et 249 jours) et l'Italien Giuseppe Bergomi en 1982 (18 ans et 201 jours) ont fait mieux.

Kylian Mbappé is the third-youngest player of all time to appear in a #WorldCupFinal





1 - Pelé [17yrs, 249d]



2 - Giuseppe Bergomi [18yrs 201d]



3 - Kylian Mbappé [19yrs, 207d] pic.twitter.com/obyamcEZBd — CNN Sport (@cnnsport) 15 juillet 2018

A chaque fois, les deux joueurs ont soulevé le trophée au terme de la finale.