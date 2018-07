Pamela Anderson a fêté la Coupe du monde avec Adil Rami

L'occasion était en or. L'actrice américaine Pamela Anderson, en couple avec le défenseur Adil Rami depuis un an, a célébré le sacre mondial des Bleus à leur camp de base à Istra, en Russie.

L'ex-star de la série télévisée «Alerte à Malibu», âgée de 51 ans, faisait partie des invités pour la soirée de fête à l'hôtel de l'équipe de France, dimanche. Une nuit mémorable pour les champions du monde, mais également pour la vedette de 51 ans.

Et pour cause, l'actrice, reconvertie dans la lutte contre les maltraitances animales – qu'elle avait notamment dénoncées à l'Assemblée nationale en 2016 –, a eu l'occasion de prendre la pose avec la Coupe en or dans les bras. Et ce, devant un Adil Rami tout sourire.

Pamela Anderson avait déjà été aperçue une première fois à Saint-Pétersbourg en compagnie des Bleus pour célébrer la qualification face à la Belgique (1-0) pour la finale du tournoi.