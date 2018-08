Formule 1 : l'Australien Daniel Ricciardo quitte Red Bull pour Renault en 2019

Le pilote âgé de 29 ans, cinquième du Championnat du monde de Formule 1, a remporté sept Grands prix, dont deux cette année (Chine, Monaco), avec Red Bull où il était arrivé en 2014. A son palmarès s'ajoutent 29 podiums, alors qu'il reste neuf courses avant la fin de l'exercice en cours.

«C'était sans nul doute l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre dans ma carrière mais je pense que c'était le bon moment pour moi de me lancer dans un nouveau défi», a déclaré le natif de Perth, cité dans le communiqué du team français.

«Je sais qu'il reste beaucoup de travail pour permettre à Renault d'atteindre son objectif, qui est d'être au plus haut niveau, mais j'ai été impressionné par leur progression en seulement deux ans», a-t-il poursuivi.

L'arrivée de Ricciardo surligne en effet les objectifs de Renault, qui a effectué en 2016 son retour dans le paddock comme écurie et espère être compétitif dans le Championnat du monde constructeurs à l'horizon 2020.

We are delighted to announce that @danielricciardo will join @RenaultSportF1 as race driver from 2019. Full report https://t.co/9LUkd22abr#RSspirit pic.twitter.com/OIXUbjIoRm

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 3 août 2018