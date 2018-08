Neymar défendu par sa maman

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, la mère de Neymar a pris la défense de son fils, critiqué pour ses performances en Russie.

L’attaquant du PSG a reçu cette semaine un soutien inattendu mais toujours bienvenu de la part de sa mère. Nadine Gonçalves a publié un long message sur Instagram pour prendre la défense de Neymar, critiqué pour son Mondial et pour ses simulations à répétition en Russie.

« Plusieurs fois, dans notre vie, les choses, principalement nos rêves et nos désirs, ne vont pas dans le sens où nous le souhaitons. Moi, en tant que mère, je deviens triste quand on parle mal de mes enfants, et ce d'autant plus quand on ne les connaît pas » a réagi la mère de Neymar.

« Nous sommes des humains, nous avons des défauts. Il est mon fils ... (...) Je t'aime et je serai toujours avec toi, mon fils ... Mon guerrier ! ». De quoi donner du baume au cœur au Brésilien, qui a rejoint cette semaine ses coéquipiers parisiens en Chine.

Le Paris Saint-Germain disputera le Trophée des champions face à l’AS Monaco ce samedi à 14h.