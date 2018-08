Mahiedine Mekhissi remporte son 5e titre européen

Mahiedine Mekhissi a remporté jeudi 8 août son 5e titre européen lors de l'épreuve du 3.000 mètres steeple des Championnats d'Europe de Berlin.

A 33 ans, Mahiedine Mekhissi a largement dominé la finale en 8 min 31 sec 66, et devient le 4e athlète à compter cinq titres européens, avec l'Allemand Harald Schmid et les Britanniques Roger Black et Mo Farah.

Il dépasse Christophe Lemaitre dans le clan français (4 médailles), alors qu'il doit encore disputer le 5.000 m samedi.

«Je suis super fier : cinq fois champion d'Europe, c'est historique, a-t-il déclaré après sa victoire au micro de France TV. Je vais peut-être arrêter bientôt. La motivation est là mais ce n'est pas facile tous les jours. Là, je savoure, on verra par la suite.»