L'as de la Formule 1 Lewis Hamilton profite de ses vacances pour nettoyer une plage

Si Lewis Hamilton n'a pas souhaité révéler le lieu de ses vacances à ses followers, il n'en oublie pourtant pas qu'il est une personnalité publique à l'influence conséquente. Ainsi, le quadruple champion du monde de Formule 1 s'est filmé en train de ramasser des déchets sur une crique, scandalisé par le manque de civisme de certains.

Armés de sacs poubelles, Lewis Hamilton et ses proches ont entrepris de nettoyer la plage pendant près de deux heures. Face caméra, il a déclaré à ses fans: «Réflechissez. [...] N'achetez pas de plastique ou de polystyrène. Ne soutenez pas ces entreprises».

I’m in just one of so many beautiful parts of the world today when we stumbled across this mess. We couldn’t stand by, we had to do something. We all need to act, we must stop supporting companies that are blindly fixated on their profits at the expense of our beautiful planet! pic.twitter.com/CBG0VD0jOs

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 août 2018