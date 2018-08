Bleus : les maillots deux étoiles mis en vente dès jeudi par Nike ?

Un mois après la victoire en Coupe du monde de l'équipe de France, Nike espère pouvoir commercialiser les premiers maillots deux étoiles, tant attendus par les fans.

Pour l'heure, seulement un millier de personnes ont eu la chance de pouvoir acquérir la tunique avec la deuxième étoile décrochée par les Bleus en Russie. En effet, le lot qui avait été commercialisé dans la foulée de la finale avait été rapidement épuisé, avait annoncé le sponsor mi-juillet, renvoyant la disponibilté des maillots à «courant août», alors que le 16 juillet des centaines de personnes avaient fait la queue devant la boutique de l'équipementier sur les Champs-Elysées. Elle était restée fermée et les forces de l'ordre avaient dispersé la foule.

«Au moment de la victoire de l’équipe de France, le maillot deux étoiles était disponible sur Nike.com et a été sold out très rapidement, a fait savoir la marque. Maintenant, les fans qui veulent acheter le maillot peuvent se rendre sur le site et s’enregistrer pour recevoir les informations sur les prochaines disponibilités et dates de lancement.»

Des maillots vendus de 85 à 165 euros

D'après Le Parisien, la marque à la virgule espère pouvoir mettre en vente 30.000 maillots environ, dès jeudi. Et pour les malchanceux qui rateront cette occasion, il faudra sans doute attendre les matches de rentrée de l'équipe de France (le 6 face à l'Allemagne et le 9 contre les Pays-Bas) pour que l'équipementier mette en vente d'autres lots.

Ces délais s'expliqueraient par des contraintes de fabrication et d'acheminement. En 1998, après le premier sacre des Bleus en Coupe du monde, les fans avaient dû attendre un mois pour acheter le maillot avec une étoile.

Le maillot deux étoiles sera vendu 85 euros pour la version «replica» et 109 euros avec le flocage d'un joueur. La tunique avec la technologie «Nike VaporKnit», identique à celle portée par les joueurs durant les matches, sera commercialisée au prix de 140 euros, auquel les supporters devront rajouter 25 euros pour floquer le nom et le numéro d'un Bleu.