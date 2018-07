Griezmann, Mbappé, Varane nommés pour le prix FIFA du meilleur joueur de l‘année

Sacrés champions du monde avec l’équipe de France, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane, font partie de la liste des nommés pour le titre de « meilleur joueur de l'année » de la Fifa.

Les trois tricolores sont favoris pour succéder au Portugais Cristiano Ronaldo, sacré en 2016 et 2017, le 24 septembre prochain à Londres. En plus de la Coupe du monde, chacun des trois a brillé avec son club. Antoine Griezmann a remporté la Ligue Europa, Kylian Mbappé a réalisé un triplé national (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue) et Raphaël Varane a lui soulevé une quatrième Ligue des champions.

Les autres joueurs nommés :

Cristiano Ronaldo - Real Madrid/Juventus Turin

Kevin de Bruyne - Manchester City

Eden Hazard - Chelsea

Harry Kane - Tottenham

Lionel Messi - Barcelone

Luka Modric - Real Madrid

Mohamed Salah - Liverpool

A noter que chez les femmes, deux Françaises font partie des dix joueuses nommées : Amandine Henry et Wendie Renard (OL).

Les autres joueuses nommées :

Lucy Bronze - Olympique Lyonnais

Pernille Harder - VfL Wolfsburg

Ada Hegerberg - Olympique Lyonnais

Samantha Kerr - Sky Blue FC / Perth Glory / Chicago Red Stars

Saki Kumagai - Olympique Lyonnais

Dzsenifer Marozsan - Olympique Lyonnais

Marta - Orlando Pride

Megan Rapinoe - Seattle Reign