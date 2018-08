Ce qu’il faut retenir de la première journée de ligue 1

La ligue 1 démarre sur les chapeaux de roue. Alors que la deuxième journée débute dès ce vendredi soir, voici ce qu’il faut retenir de la première journée de championnat.

Les Phocéens : leaders du classement

Grâce à sa victoire 4-0 face à Toulouse, l’Olympique de Marseille a ouvert la saison 2018-2019 par une large victoire et se hisse au sommet du classement à la différence de buts. Les Phocéens se sont imposés grâce à un doublé de Dimitri Payet, et des buts tardifs de Valère Germain (89e), et de Florian Thauvin (90e+2).

Aucun match nul

Neuf autres équipes ont également remporté leur premier match. Privé de la plupart de ses titulaires, le PSG a remporté son premier match face à Caen (3-0), tout comme Monaco qui s’est imposé 3-1 face à Nantes, et l’Olympique Lyonnais qui a su maitriser la partie face à Amiens (2-0).

Grâce à l’efficacité de son quatuor offensif, Bamba, Benzia, Pépé et Mothiba, et à la titularisation de Celik au poste d'arrière droit, le LOSC bat le Stade Rennais (3-1) et prend la 4ème place du classement.

Réduits à dix dès la 13e minutes de jeu, les Girondins de Bordeaux n’ont pas réussi à faire le poids contre Strasbourg (2-0). Le Racing réalise une belle performance grâce aux réalisations de Sissoko et de Da Costa.

Les Verts ont battu Guingamp (2-1) et Dijon a pu compter sur le but de Tavares et surtout sur celui de Coulibaly pour ramener les trois points et s’imposer face à Montpellier.

Mené de deux buts contre Angers à la 55e (3-1), Nîmes s’est finalement imposé 4-3 en inscrivant deux buts alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Quant au Stade de Reims, il n’a pas raté son retour dans l’élite et s’est imposé sur la pelouse niçoise (0-1).

L'utilisation de la VAR

Utilisée pour la première fois durant le Coupe du monde 2018, la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) est entrée en action dès le premier match opposant Marseille à Toulouse. Dimitri Payet a ouvert le score en envoyant le ballon dans les filets toulousains, à la suite d’un penalty accordé sur VAR.

A la suite d'une tête de Valère Germain contrée par le bras de Kelvin Amian dans la surface, l’arbitre Rudy Buquet a été alerté par son assistant vidéo alors qu'il venait de siffler un corner.

La VAR a également été utilisée lors de la rencontre entre Angers et Nîmes sur le but de Fulgini, pour vérifier que le passeur décisif, Stéphane Bahoken, n'était pas hors-jeu et sur celui de Traoré, qui a finalement été refusé.

Record de buts

Pas moins de 33 buts ont été inscrits lors de la première journée, soit une moyenne de 3,3 buts par match. Pour une ouverture de championnat, c’est du jamais-vu depuis 41 ans. Lors de la saison 1977-1978, 42 buts avaient été inscrits.