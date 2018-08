Nîmes - OM, 2e journée de Ligue 1, A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour le compte de la deuxième journée de championnat de France, l'Olympique de Marseille se déplace à Nîmes. Une rencontre à suivre dimanche 19 août à 21h00, en direct et en intégralité sur CANAL+.

Et les Marseillais se rendront dans le Gard avec le costume de leader. Grâce à leur victoire éclatante, 4 buts à 0, contre Toulouse, en ouverture de la première journée de Ligue 1, ils se sont en effet placés en tête du classement. Une belle performance rendue possible notamment par un doublé de Dimitri Payet, mais également par des buts de Valère Germain et du néo-champion du monde Florian Thauvin.

Pour leur deuxième match, les Olympiens espèrent confirmer leur bonne forme. Et ils pourraient pour cela être aidés par le retour de leurs deux autres champions du monde : le défenseur Adil Rami et le gardien de but Steve Mandanda. Rudi Garcia pourrait également décider de faire jouer la seule recrue marseillaise, le défenseur croate Duje Caleta-Car, finaliste malheureux du mondial, qui était encore trop juste pour défier Toulouse.

Quelle que soit l'équipe alignée, elle devra se méfier du Nîmes Olympique. Les Crocodiles, de retour en première division après vingt-cinq ans, ont gagné leur premier match contre Angers, au terme d'un scénario complètement fou. Menés de deux buts puis en infériorité numérique à onze minutes de la fin, les promus ont renversé le SCO chez lui, pour finalement l'emporter 4 buts à 3.

En termes de statistiques, recevoir l'OM réussit plutôt bien aux Nîmois, avec 11 victoires, 7 nuls et 9 défaites. Mais ces chiffres sont désormais de l'histoire ancienne puisque la dernière rencontre entre les deux équipes au stade des Costières a eu lieu en 1994.