Ligue des champions : la VAR utilisée dès cette saison ?

Utilisée lors de la dernière Coupe du monde, mais aussi dans la plupart des grands championnats européens, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) pourrait également faire son apparition en Ligue des champions dès cette saison, selon The Times.

La phase de groupes et les huitièmes de finale ne seraient pas concernés. La VAR devrait être introduite qu’à partir des quarts de finale, indique le quotidien britannique. Initialement, elle ne devait pas être utilisée dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. «De manière réaliste, lors de la saison 2019-2020, nous pourrions l’avoir en Ligue des champions et à l’Euro» avait déclaré Aleksander Ceferin, en avril dernier, dans la Gazetta dello Sport.

Mais les dirigeants de l’UEFA, et le président de l’instance européenne en tête, auraient été convaincus de son utilité pendant le Mondial en Russie et souhaiteraient l’introduire en Ligue des champions.

Le comité exécutif devrait ainsi recommander son utilisation au cours de sa prochaine réunion, prévue le 30 août, en marge du tirage au sort de la phases de groupes à Monaco. La décision finale devrait être prise à la fin du mois de septembre.