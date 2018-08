Ligue des champions : le pire et le meilleur tirage pour Monaco

Monaco va connaître ses adversaires en phase de poules à l’issue du tirage au sort effectué, ce jeudi, en principauté. Voici le pire et le meilleur tirage possible pour le club du Rocher.

Éliminé dès la phase de poules la saison dernière, le vice-champion de France espère faire meilleure figure lors de cette campagne 2018/2019. Mais, placés dans le chapeau 3 comme Lyon, les Monégasques peuvent s’attendre à hériter d’adversaires coriaces au regard de la composition des autres chapeaux.

Et comme l’OL, le pire scénario réserverait à Leonardo Jardim et ses joueurs le Real Madrid, triple tenant du titre, de Tottenham, auteur d’un bon départ en Premier League, et de l’Inter Milan, véritable épouvantail du chapeau 4 et vainqueur de la compétition en 2010.

Avec un peu plus de chances, Monaco hériterait du Lokomotiv Moscou, Benfica, Viktoria Plzen.

Le pire tirage

Real Madrid



Tottenham



Monaco



Inter Milan

Le meilleur tirage

Lokomotiv Moscou



Benfica



Monaco



Plzen