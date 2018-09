Trophées Fifa : Deschamps, Zidane finalistes chez les entraîneurs, aucun joueur français nominé

Didier Deschamps et Zinedine Zidane font partie des trois finalistes du Trophées Fifa d’entraîneur qui sera remis le 24 septembre à Londres.

Le vainqueur de la Coupe du monde avec l’équipe de France et le vainqueur de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive, sont nominés pour le titre de meilleur entraîneur FIFA de l’année 2018. Les deux anciens coéquipiers, champions du monde en 1998, sont finalistes au côté du sélectionneur croate Zlatko Dalic. A noter que, Zidane est le tenant du titre du trophée.

Si les deux techniciens tricolores sont favoris pour le titre, il n’y aura aucun joueur champion du monde qui sera sacré. A la surprise générale, personne n’a été nominé. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane, sélectionnés dans la première liste de dix noms, ont tous été oubliés.

Cette année, Luka Modric (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus Turin) et Mohamed Salah (Liverpool) se battront pour ce trophée « The Best ». Le Croate, malheureux mais vainqueur de la C1, a fraîchement été désigné joueur de l’année par l’UEFA, la semaine dernière.

Meilleur joueur

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin, ex-Real Madrid/Portugal)

Luka Modric (Real Madrid/Croatie)

Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

Meilleur gardien de but

Thibaut Courtois (Real Madrid, ex-Chelsea/Belgique)

Hugo Lloris (Tottenham/Lloris)

Kasper Schmeichel (Leicester/Danemark)

Meilleure joueuse

Ada Hegerberg (Lyon/Norvège)

Dzsenifer Marozsan (Lyon/Allemagne)

Marta (Orlando Pride/Brésil)

Entraîneur masculin

Zlatko Dalic (Croatie)

Didier Deschamps (France)

Zinedine Zidane (ex-Real Madrid/France)

Entraîneur féminin

Reynald Pedros (Lyon/France)

Asako Takakura (Japon)

Sarina Wiegman (Pays-Bas)

Trophée Puskas du plus beau but

Gareth Bale (Real Madrid/pays de Galle)

Denis Cheryshev (Russie)

Lazaros Christodoulopoulos (AEK Athènes/Grèce)

Cristiano Ronaldo (ex-Real Madrid/Portugal)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro/Uruguay)

Riley McGree (Newcastle Jets/Australie)

Lionel Messi (Argentine)

Benjamin Pavard (France)

Ricardo Quaresma (Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)