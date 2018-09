Silvio Berlusconi de retour aux affaires ?

Président de l’AC Milan pendant 30 ans, Silvio Berlusconi pourrait prendre les commandes du club de Monza, actuellement en Serie C (3e division italienne), ont rapporté jeudi des médias sportifs italiens.

Selon le Corriere dello Sport, Berlusconi et Adriano Galliani, qui était son bras droit au Milan, devraient reprendre 70% des parts du club de cette ville de Lombardie, à une vingtaine de kilomètres au nord de Milan. Selon le quotidien sportif, l’affaire pourrait être bouclée dès fin septembre.

Monza le prochain Milan ?

L’actuel président du club, Nicola Colombo, a déclaré au journal avoir été contacté par un représentant de Fininvest, la holding de la famille Berlusconi, qui lui a demandé des renseignements sur le stade et sur le club, et cherchait à savoir s’il était «disposé à discuter.»

Si Berlusconi et son groupe arrivaient, Monza pourrait «faire de grands projets et de grands rêves», a ensuite estimé M. Colombo à la radio. «Comme le montre l’histoire du Milan, Berlusconi ne joue pas pour participer mais pour gagner. La course à la Serie A pourrait devenir un objectif réaliste», a-t-il dit. Affaire à suivre.