Pourquoi les maillots de l’équipe de France deux étoiles ne sont pas disponibles

Presque deux mois après le titre de champion du monde de l’équipe de France, les maillots à deux étoiles se font très rares. La faute à qui ?

Alors que les Bleus ont étrenné leur nouveau maillot frappé des deux étoiles jeudi soir en Allemagne – ce sera également le cas ce dimanche au stade de France -, les supporters peinent plus que jamais à dénicher la précieuse tunique.

La faute à Nike ?

Si quelques chanceux ont réussi à se l’offrir, moyennant une attente de quatre semaines après le titre des hommes de Didier Deschamps, pour les autres il n’y avait que des ruptures de stock en magasin. Etrange de la part de Nike. D’autant que; selon le site challenges.fr, la livraison des maillots deux étoiles ne devrait pas avoir lieu avant le mois d’octobre, soit près de trois mois après le titre.

Selon certains, l'explication serait que l'éloignement des usines de production. Alors qu’elle possède des usines en Turquie ou encore en Pologne, la marque à la virgule aurait délocalisé sa production en Asie. Un choix surprenant d’autant que si cette stratégie est payante car le coût de la main d’œuvre est très bas, le problème est que les délais d’acheminement des produits se retrouvent allongés (cinq semaines de bateau).

Un manque à gagner pour Nike – à moins qu’il ne s’agisse d’un coup marketing – qui se fait également critiquer pour le prix de vente des maillots : 140 euros pour la version authentique identique à celle portée par les joueurs et 85 euros la version réplica, moins cintrée et dotée d'un textile moins high-tech. De quoi donner des ailes à la contrefaçon qui n’hésite pas à proposer des maillots à des prix allant de 15 à 40 euros depuis la fin juillet. Et les annonces fleurissent sur les réseaux sociaux.