Coupe Davis : voici à quoi devrait ressembler la nouvelle formule

L’actuelle version de la Coupe Davis vit ces dernières heures. La nouvelle formule, validée cet été par la Fédération Internationale de Tennis, sera mise en service dès 2019. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette réforme.

Quand aura-t-elle lieu ?

Le projet proposé par le groupe Kosmos, avec lequel le footballeur espagnol du FC Barcelone Gerard Piqué est associé, a été adopté par 71,43% des votants en août dernier. Le premier tour de la Coupe Davis version 2019 devrait se disputer sur deux semaines en février quelques jours après l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année. Puis en novembre, pour la phase finale.

Comment se déroulera-t-elle ?

24 équipes participeront au premier tour en février. Les joueurs ne seront plus mobilisés que pour deux jours au cours desquels se tiendront quatre simples et un double, tous joués au meilleur des trois sets. Ensuite, en novembre, les douze vainqueurs du premier tour, les quatre demi-finalistes de l’édition précédente (France, Espagne, Croatie, Etats-Unis) et deux pays qui auront reçu une WC s’affronteront pour une phase finale avec six poules de trois équipes.

Les six premiers mais aussi les deux meilleurs deuxièmes (départagés au nombre de sets remportés) seront qualifiés pour les quarts de finale. Dès lors les matchs seront à élimination directe jusqu’à la finale. Lors de la phase finale, chaque équipe devra jouer deux simples et un double, au meilleur des trois sets. La première phase finale se déroulera soit à Lille, soit à Madrid, fin novembre.