Ligue des champions : Lyon fait-il le poids face à Manchester City ?

Pour son retour en Ligue des champions, Lyon se déplace, ce mercredi 19 septembre, sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour affronter Manchester City. Sur le papier, la balance penche nettement du côté de la formation du nord de l’Angleterre.

Le palmarès

S’il y a un domaine où Lyon fait à peu près jeu égal avec Manchester City, c’est celui du palmarès avec sept titres de champion de France, cinq Coupes de France, une Coupe de la Ligue et sept Trophées des champions. Le club anglais peut se targuer de cinq titres de champion d’Angleterre, autant de Coupes d’Angleterre et de Coupe de la Ligue, deux Charity shield et une coupe des Vainqueurs de Coupes. Si les Citizens ont réalisé le doublé championnat-Coupe de la Ligue la saison dernière, l’OL n’a plus remporté de trophées depuis 2012 (Coupe de France et Trophée des champions).

L’effectif

Manchester City a tout simplement l’effectif le plus cher d’Europe. La formation du nord de l’Angleterre a dépensé pas moins de 976 millions d’euros en indemnités de transferts pour recruter ses joueurs actuels, selon une étude de l’observatoire du football CIES. L’Olympique Lyonnais occupe la 36e place de ce classement avec 141 millions d’euros déboursés. Cet été, le club rhodanien a dépensé 42 millions d’euros sur le marché des transferts contre 71 millions d’euros pour City.

Joueur le plus cher

Côté Manchester City, le joueur le plus cher de l’effectif n’est autre que Kevin de Bruyne. L’international belge avait été acheté à Chelsea, en août 2015, pour la somme de 76 millions d’euros. Sa valeur actuelle est estimée à 150 millions d’euros, selon Transfertmarkt. Mais, victime d’une déchirure du ligament du genou, De Bruyne ne sera pas présent sur la pelouse de l’Etihad Stadium. A Lyon, Moussa Dembélé est le joueur qui a consenti l’investissement le plus important. Formé au PSG, l’attaquant a débarqué sur les bords du Rhône, dans les dernières heures du mercato en provenance du Celtic Glasgow, pour la somme de 22 millions d’euros.

La cote

Manchester City est le favori des bookmakers, pour soulever la Coupe aux grandes oreilles le 1er juin au Wanda Metropolitano de Madrid. Avec une cote de cinq contre un, les hommes de Pep Guardiola devancent Barcelone, la Juventus, le PSG, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, alors que Lyon arrive loin derrière avec une cote de 150 contre un, selon le site de Winamax. C’est dire si une victoire lyonnaise pourrait rapporter très gros. Mais encore faut-il prendre le risque.

Les précédents

Lyon et Manchester City ne se sont encore jamais affrontés sur la scène européenne. Mais les Citizens et l’Etihad Stadium ne réussissent pas aux clubs français. En Coupe d’Europe, aucun français n’est parvenu à s’imposer sur la pelouse des Citizens. En 2008, le PSG avait fait match nul (0-0) en Ligue Europa avant de s’incliner en quarts de finale retour de la Ligue des champions en 2017 (1-0). La saison suivante, Monaco avait subi le même sort (5-3) en 8e de finale aller.