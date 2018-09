La finale de la Coupe Davis, opposant la France et la Croatie, sera organisée du 23 au 25 novembre prochain à Lille, a annoncé la Fédération française de tennis dans un communiqué vendredi 21 septembre.

C'est déjà le stade Pierre-Mauroy qui avait accueilli la finale remportée par les Bleus, aux dépens des Belges, il y a un an, et plus récemment, leur demi-finale contre l'Espagne.

La surface choisie sera quant à elle communiquée lundi, a précisé la FFT.